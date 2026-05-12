Refuerzan medidas contra la pesca ilegal en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ARAP y el SENAN firmaron un convenio para fortalecer la vigilancia marítima, los operativos conjuntos y la protección sostenible de los recursos acuáticos en Panamá.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de planificar, coordinar, controlar y apoyar las labores que ambas entidades realizan para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) y promover el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos.

El acuerdo fue suscrito por el director general del SENAN, Luis De Gracia, y el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, quienes destacaron la importancia de unir capacidades y recursos para fortalecer la protección de los espacios marítimos y los recursos acuáticos del país.

El acuerdo fue firmado por el director general del SENAN, Luis De Gracia y el administrador general de ARAP, Eduardo Carrasquilla

De Gracia señaló que la presión que enfrenta Panamá por la pesca ilegal, la depredación de recursos y otras actividades ilícitas en el mar demanda acciones concretas y sostenibles. Añadió que el SENAN mantendrá el fortalecimiento de la vigilancia marítima y el apoyo a las acciones necesarias para preservar los recursos para las futuras generaciones.

Por su parte, Carrasquilla afirmó que la ARAP ha recibido una colaboración “sincera y desinteresada” del SENAN en el combate a la pesca ilegal y destacó que ya mantienen operativos en marcha que han sido “altamente exitosos”. También indicó que ambas entidades trabajan conjuntamente en la fiscalización de la pesca, los desembarques, el control de vedas y el patrullaje marino-costero.