Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Recursos acuáticos

    Refuerzan medidas contra la pesca ilegal en Panamá

    La ARAP y el SENAN firmaron un convenio para fortalecer la vigilancia marítima, los operativos conjuntos y la protección sostenible de los recursos acuáticos en Panamá.

    Katiuska Hernández
    Refuerzan medidas contra la pesca ilegal en Panamá
    Mantendrán operativos pr detectar la pesca ilegal. Archivo

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de planificar, coordinar, controlar y apoyar las labores que ambas entidades realizan para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) y promover el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos.

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    El acuerdo fue suscrito por el director general del SENAN, Luis De Gracia, y el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, quienes destacaron la importancia de unir capacidades y recursos para fortalecer la protección de los espacios marítimos y los recursos acuáticos del país.

    Refuerzan medidas contra la pesca ilegal en Panamá
    El acuerdo fue firmado por el director general del SENAN, Luis De Gracia y el administrador general de ARAP, Eduardo Carrasquilla

    De Gracia señaló que la presión que enfrenta Panamá por la pesca ilegal, la depredación de recursos y otras actividades ilícitas en el mar demanda acciones concretas y sostenibles. Añadió que el SENAN mantendrá el fortalecimiento de la vigilancia marítima y el apoyo a las acciones necesarias para preservar los recursos para las futuras generaciones.

    Por su parte, Carrasquilla afirmó que la ARAP ha recibido una colaboración “sincera y desinteresada” del SENAN en el combate a la pesca ilegal y destacó que ya mantienen operativos en marcha que han sido “altamente exitosos”. También indicó que ambas entidades trabajan conjuntamente en la fiscalización de la pesca, los desembarques, el control de vedas y el patrullaje marino-costero.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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