Refuerzan seguridad marítima en Bocas del Toro con instalación de señales luminosas

La seguridad en el mar de Bocas del Toro comenzó a reforzarse con la instalación de nuevas balizas en Isla Colón, una medida que busca reducir accidentes y garantizar una navegación más ordenada en una de las zonas turísticas más concurridas del país.

Así lo destacó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tras realizar un trabajo conjunto con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y la propia comunidad bocatoreña, incluyendo capitanes de embarcaciones, boteros, dueños de marinas y residentes.

En una reunión realizada en la isla, los participantes discutieron acciones inmediatas como la creación de un comité de pescadores vigilantes, más operativos de control, sanciones más severas y capacitaciones para los operadores de botes.

También se pidió delimitar áreas seguras para el buceo, reinstalar boyas, ubicar inspectores en Playa Estrella los fines de semana y prohibir que menores de edad conduzcan lanchas con motor.

Por ahora, ya se completó la primera fase con la instalación de cuatro balizas luminosas en el puerto de Isla Colón, destacó la AMP.

Informó que pronto se colocarán seis más en el lado sur, un punto con fuerte movimiento turístico y pesquero.

“Queremos que la gente sienta confianza en el mar y que los turistas estén seguros. También estamos trabajando en las escuelas para que desde pequeños aprendan sobre seguridad marítima”, explicó Jorge Chin, coordinador provincial de la AMP.

La comunidad y las autoridades coincidieron en que la seguridad marítima no solo depende de controles, sino también de la colaboración de todos para proteger vidas.

El pasado 22 de julio, dos personas murieron y varias resultaron heridas tras la colisión entre dos embarcaciones cerca de la isla San Cristóbal, al sur de isla Colón, en la provincia de Bocas del Toro.

Se trató del choque de las lanchas la Niña N°2 y Epic Treap. En ese accidente lograron rescatar a unas 18 personas.