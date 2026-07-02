Registro de buques de Panamá vuelve a la lista blanca del Paris MoU

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá fue reincorporada a la lista blanca del Paris MoU tras mejorar el desempeño de su flota y reforzar los controles de seguridad y cumplimiento internacional.

Panamá fue reincorporada a la lista blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), uno de los principales indicadores internacionales sobre el desempeño de las administraciones marítimas y la calidad de sus registros de buques.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que el regreso del país a esta clasificación refleja una mejora sostenida en los estándares de seguridad, el cumplimiento de convenios internacionales y la supervisión de la flota mercante que navega bajo bandera panameña.

La lista blanca del Paris MoU agrupa a los registros marítimos con mejor desempeño en las inspecciones realizadas por los Estados rectores de puerto. Esta evaluación toma en cuenta, entre otros factores, las detenciones y deficiencias detectadas en los buques durante un período móvil de tres años.

Según la AMP, la reincorporación de Panamá responde a una estrategia implementada en los últimos años para elevar la calidad del Registro de Buques de Panamá y reducir los riesgos operativos de las embarcaciones antes de que arriben a puertos bajo el régimen del Paris MoU.

Embarcación que navega con bandera de Panamá. Cortesía

Entre las medidas aplicadas figura el fortalecimiento de las inspecciones preventivas a buques considerados de mayor riesgo, así como mecanismos más estrictos para identificar y monitorear embarcaciones con historial de deficiencias. La entidad indicó que estas acciones permiten corregir observaciones con anticipación y disminuir el riesgo de detenciones.

También se reforzó el proceso de precheck, con el objetivo de que solo embarcaciones que cumplan los estándares internacionales puedan ingresar al registro panameño. A esto se suman nuevas metodologías para las inspecciones de seguridad de bandera y una mayor supervisión de las organizaciones reconocidas, armadores y operadores.

Abanderamiento en cifras

Panamá, de momento, sigue ocupando el segundo lugar entre los mayores registros navieros del mundo.

En 2025, Liberia tenía el mayor registro de buques del mundo en términos de capacidad de carga (toneladas de peso muerto o TPM): 424 millones de TPM. Le seguían Panamá (371 millones), Islas Marshall (305 millones), China-Hong Kong (203 millones) y Singapur (152 millones), según datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Las detenciones de buques con bandera panameña en China ha generado la migración de algunos registros a otros pabellones. El número de buques que abandona el registro panameño ha aumentado en los últimos dos meses: desde el 8 de abril se han retirado 220 buques, según Lloyd’s List Intelligence. En cambio, en los tres primeros meses del año se fueron menos de 40, y en todo 2025 lo hicieron 55.

En términos de tonelaje, el registro de Liberia indica que tiene 129 millones; Islas Marshall, 36 millones, y Panamá, 11 millones, hasta abril pasado.