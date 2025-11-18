Panamá, 18 de noviembre del 2025

    RECURSOS HUMANOS

    Regreso a la presencialidad: expertos confirman tendencia, aunque proyectan un modelo híbrido

    Getzalette Reyes
    Un reciente estudio revela que el 90% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que la modalidad 100% presencial es un hecho. Foto/Pixabay

    Según el estudio “100% Presencialidad” efectuado por el portal de empleo Konzerta, el 90% de los especialistas en Recursos Humanos (RR.HH.) afirma que el regreso a la modalidad de trabajo 100% presencial es una realidad.

    Panamá es el país con el mayor porcentaje de especialistas que confirman esta tendencia, mientras que en la región (que incluye a Chile, Ecuador, Argentina y Perú), la afirmación es ligeramente menor: 89% en Ecuador, 83% en Perú, 79% en Chile y 77% en Argentina.

    El estudio se basó en la participación de 12 mil 974 personas trabajadoras y especialistas en RR.HH. de estos cinco países.

    IMPACTO Y PERCEPCIÓN ACTUAL

    El 76% de los especialistas en RR.HH. considera que el retorno a la presencialidad impacta positivamente en el mundo laboral. Solo el 2% piensa que el impacto es negativo, mientras que el 22% lo considera regular.

    En cuanto a la situación actual de las organizaciones, el 71% de los especialistas indica que en su empresa se trabaja de forma presencial. Respecto a cómo lo están tomando los empleados (talentos), el 76% de los especialistas cree que lo perciben “bien o muy bien”.

    BENEFICIOS DE LA PRESENCIALIDAD

    La modalidad presencial es valorada por sus beneficios, según los especialistas. Entre los más destacados se encuentran:

    +++ Fortalece el compromiso con la organización (mencionado por el 24%).

    +++ Fomenta la comunicación entre los integrantes de la organización (21%).

    +++ Mejora la productividad (17%).

    +++ Fortalece los vínculos entre compañeros (14%).

    Desde la perspectiva de los talentos, el 73% dice que la presencialidad impacta positivamente en su productividad. Las principales razones para esta percepción positiva incluyen que les permite aprender más de manera más directa y rápida (56%), y que favorece la colaboración y el trabajo en equipo (55%).

    LOS RETOS DEL RETORNO

    Pese a los beneficios percibidos, la presencialidad total también presenta desafíos, especialmente para los trabajadores. Entre las principales razones por las que la modalidad impacta negativamente, las personas trabajadoras señalan:

    +++ Pérdida de tiempo en traslados (92%)

    +++ Genera mayor gasto económico (85%).

    +++ Genera más estrés o cansancio físico (80%).

    Es relevante destacar que el 14% de los talentos ha rechazado una oferta laboral porque la modalidad de trabajo no se ajustaba a su ideal. De ese grupo, el 8% no aceptó un trabajo 100% presencial.

    El teletrabajo es una modalidad laboral en la que una persona realiza sus funciones fuera de la oficina tradicional. Foto/Pixabay

    UNA VISIÓN HÍBRIDA

    Aun cuando el regreso a la presencialidad es un hecho actual, la visión a largo plazo sugiere una transición. El 57% de los especialistas en RR.HH. cree que la modalidad de trabajo en 10 años será principalmente híbrida. El 25% cree que será 100% remota y solo el 18% afirma que será 100% presencial.

    Esta perspectiva es compartida por los talentos. Si bien el 55% de las personas trabajadoras prefiere actualmente la modalidad presencial, si pudieran elegir, el 51% de los talentos cree que a futuro la modalidad de trabajo a nivel global será híbrida.

    Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, explica: “Según el estudio el 90% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que hoy existe un regreso a la modalidad de trabajo 100% presencial. En esta misma línea, el 73% considera que este retorno impacta de forma positiva en el mundo laboral. Sin embargo, la visión a largo plazo es distinta, el 57% cree que la modalidad en un futuro será principalmente híbrida, por lo que este fenómeno podría considerarse transitorio”.

    Getzalette Reyes

