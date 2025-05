Relevancia, reinvención y sabiduría multigeneracional

Exclusivo Suscriptores

Vivimos en una época en la que el conocimiento se actualiza a la velocidad de la inteligencia artificial, las organizaciones cambian de rumbo con una agilidad inédita y las carreras profesionales ya no transcurren en línea recta, sino en espirales de adaptación, reinvención y aprendizaje continuo.

El fin de semana pasado, tuve el privilegio de compartir con el grupo de REF (Renaissance Executive Forums) —una red internacional de foros ejecutivos diseñados para líderes empresariales de alto nivel— una sesión para reflexionar sobre el libro Wisdom at Work, de Chip Conley. En este libro, Conley ofrece una mirada inspiradora sobre el papel que juega la experiencia en el trabajo moderno y la oportunidad de mantenernos relevantes, sin importar la edad.

El autor sabe mucho de esto, pues ha sido empresario, mentor y estratega cultural de Airbnb. Conley acuñó el término “modern elder” para describir a quienes, con décadas de experiencia, aún pueden generar un impacto significativo en empresas jóvenes o en procesos innovadores.

Lejos de ser una figura que se resiste al cambio, el modern elder es alguien que tiene la humildad de seguir aprendiendo y la generosidad de compartir su sabiduría. En lugar de retirarse del mundo laboral, estos líderes se reinventan, se integran en equipos multigeneracionales y añaden valor desde la perspectiva de la profundidad, la inteligencia emocional y la visión de largo plazo.

Uno de los aportes más relevantes es la mentoría intergeneracional. En un entorno laboral donde conviven baby boomers, generación X, millennials y centennials, ya no se trata de que los mayores enseñen a los jóvenes ni viceversa, sino de crear relaciones de aprendizaje mutuo. Un joven puede dominar lo digital, pero necesitar criterio estratégico; un senior puede tener experiencia, pero también puede necesitar entender nuevas formas de colaboración. La clave está en unir fortalezas.

En Wisdom at Work, también hay una invitación profunda a redefinir el éxito. Ya no se trata solo de escalar posiciones, sino de impactar positivamente, de construir entornos donde la empatía, la curiosidad y la colaboración pesen tanto como las habilidades técnicas. La experiencia, bien gestionada, es un activo poderoso para la cultura organizacional. Y, al mismo tiempo, nadie es demasiado sabio como para no tener algo nuevo que aprender.

En un mundo laboral cada vez más exigente y diverso, donde la innovación requiere pensamiento ágil y madurez emocional, la propuesta de Conley es un recordatorio oportuno: todas las generaciones tienen algo valioso que aportar, y la combinación de entusiasmo joven con experiencia profunda puede ser una de las grandes ventajas competitivas del siglo XXI.

Para sobrevivir, todos compiten por estar al día con el conocimiento, pero lo que realmente marca la diferencia es la sabiduría. Conley sugiere que la sabiduría no es simplemente acumular información o datos, como lo hacen los algoritmos o las personas que están hiperconectadas. La sabiduría es conocimiento metabolizado.

En una era de exceso de información, la sabiduría se vuelve un activo escaso y valioso, especialmente en entornos laborales multigeneracionales.

El autor es fundador de Semiotik.