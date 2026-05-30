Panamá, 30 de mayo del 2026

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    Industria marítima

    René Gómez, reelecto presidente de la Cámara Marítima de Panamá

    La nueva Junta Directiva del gremio marítimo, logístico y portuario dirigirá la organización durante el período 2026-2027.

    Katiuska Hernández
    René Gómez, reelecto presidente de la Cámara Marítima de Panamá
    René Gómez, fue reelecto como presidente de la Cámara Marítima de Panamá. LP/Elysée Fernández

    La Cámara Marítima de Panamá (CMP) concluyó su proceso electoral para escoger a la Junta Directiva que dirigirá el gremio durante el período 2026-2027, en el que René Gómez fue reelecto como presidente de la organización.

    Gómez liderará la nueva etapa institucional de la CMP junto con los directores escogidos por los agremiados. La Junta Directiva electa estará integrada por Electra Karnakis, Franchesca Carrington, Flor Torrijos, Pilar Castillo, Wendy Sagel, Andrés Mata, Gerardo Bósquez y Francis Zeimetz.

    René Gómez, reelecto presidente de la Cámara Marítima de Panamá
    Junta directiva de la Cámara Marítima de Panamá. LP/Elysée Fernández

    La nueva directiva asumirá formalmente sus funciones con el compromiso de dar continuidad al fortalecimiento institucional de la Cámara, así como promover una gestión orientada a la representación de sus miembros, la defensa de la competitividad del sector y el impulso de iniciativas vinculadas al desarrollo marítimo, portuario y logístico del país.

    René Gómez, reelecto presidente de la Cámara Marítima de Panamá
    René Gómez, indicó que seguirán enfocados en fortalecer a la industria marítima panameña. LP/Elysée Fernández

    Durante el período 2026-2027, la CMP indicó que continuará consolidando espacios de diálogo con autoridades, gremios, organismos nacionales e internacionales y actores estratégicos de la industria, con el objetivo de promover una agenda sectorial técnica y alineada con los retos que enfrenta Panamá como hub marítimo y logístico regional.

    La Cámara Marítima de Panamá señaló que mantendrá su papel como voz representativa de una industria clave para el desarrollo económico nacional, con énfasis en temas como seguridad jurídica, eficiencia operativa, sostenibilidad, innovación, formación de talento y fortalecimiento de la plataforma marítima panameña.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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