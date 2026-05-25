Renfe evaluará diseño del futuro puente sobre el Canal para el tren Panamá-David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fue contratada directamente por la Secretaría Nacional del Ferrocarril por un monto de $338,812.

La empresa española Renfe será la encargada de revisar la viabilidad del diseño del futuro puente ferroviario sobre el Canal de Panamá para el proyecto del tren Panamá-David-Frontera.

La compañía fue contratada de forma directa por la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNF) por un monto de $338,812.

La entidad justificó la contratación al señalar que Renfe Proyectos Internacionales, S.M.E., S.A., filial de Renfe, cuenta con amplia experiencia en el sector ferroviario. La empresa se impuso sobre Gleeds del Perú S.A.C., que también había mostrado interés en el contrato.

“La experiencia de Renfe permite incorporar mejores prácticas internacionales, reducir riesgos técnicos y operativos, y fortalecer la toma de decisiones informadas para garantizar la viabilidad, eficiencia y sostenibilidad del proyecto ferroviario”, indicó la SNF.

Además, la institución considera que, por la magnitud y complejidad del proyecto, “se ha identificado la necesidad” de realizar una revisión crítica, especializada e independiente que permita asegurar la coherencia técnica y operativa de la obra.

Esto incluye la identificación, desde el inicio del proyecto, de posibles riesgos técnicos, operativos, de seguridad y financieros. “La intervención temprana de un operador ferroviario especializado permitirá reducir la probabilidad de sobrecostos”, aseguró la Secretaría.

La empresa Renfe tiene amplia experiencia ferroviaria en España. Cortesía/Renfe

Otra de las razones alegadas por la SNF para justificar el contrato directo es que, en octubre de 2024, mediante la Resolución N.° 98, el Consejo de Gabinete declaró el proyecto ferroviario como de “interés público” y ordenó la realización de los estudios técnicos y financieros previos necesarios.

De apegarse a los procedimientos ordinarios de contratación pública, mediante una licitación, implicaría etapas que requieren un tiempo considerable, del que actualmente no disponen. Según la entidad, tienen la necesidad de avanzar con mayor rapidez en el proyecto.

Por ello, optaron por el procedimiento excepcional de contratación.

Paralelo al puente Centenario

Renfe, como consultora especializada, deberá “revisar y optimizar” los diseños de ingeniería conceptual elaborados por AECOM USA Inc., la empresa estadounidense contratada también de manera excepcional por el Gobierno por $4,170,394.73 para encargarse de la asesoría técnica y la elaboración del “Plan Maestro del Tren Panamá-David-Frontera”.

Mapa ilustrativo de la ruta del Tren de Panamá a David.

La revisión de Renfe incluye como punto principal el diseño del puente sobre el Canal por donde cruzará el tren. Aunque el diseño aún es preliminar, Henry Faarup, secretario general de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, adelantó que la estructura estaría ubicada paralela al puente Centenario.

El puente será exclusivo para el paso del tren que llegará hasta la frontera con Costa Rica, un ambicioso proyecto impulsado por el presidente José Raúl Mulino y cuyo costo rondaría los $4,500 millones.

Entre los aspectos que deberá evaluar la empresa española figuran la viabilidad operativa del diseño del puente, el impacto de la estructura sobre la operación ferroviaria —incluyendo la capacidad y regularidad del tráfico—, el esquema funcional de las vías, la compatibilidad para futuras ampliaciones, así como la anchura y ubicación de las vías de evacuación y su accesibilidad para mantenimiento.

Renfe también deberá analizar la viabilidad de los diseños de estaciones, terminales y talleres contemplados en el proyecto.

Hasta el momento, se ha informado que el sistema contará con 14 estaciones de pasajeros, entre ellas Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas, además de tres estaciones de carga ubicadas en Albrook, Bugaba y El Roble.

Gráfico generado con el programa de Inteligencia Artificial Notebook con datos de la Secretaría Nacional del Ferrocarril.

El proyecto incluirá al menos tres talleres, localizados en La Chorrera, Divisa y Bugaba. Mientras tanto, las terminales de carga estarán ubicadas en Albrook, Divisa y Bugaba.

El ferrocarril, que recorrerá unos 482 kilómetros desde Panamá hasta la frontera con Costa Rica, operará en dos modalidades: un tren de pasajeros, con velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, y un tren de carga, que alcanzará una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.