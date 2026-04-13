Renovación de la 5 de Mayo entra en pugna y frenan adjudicación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso impulsado por el Municipio de Panamá, a cargo de Mayer Mizrachi, atraviesa una fase de reclamo que cuestiona la evaluación de las propuestas.

La licitación pública para la renovación urbana de la zona de la Plaza 5 de Mayo, con un precio de referencia de $7 millones, entró en una fase de disputa luego de que uno de los proponentes impugnara la recomendación de adjudicación.

El proceso, propuesto por el Municipio de Panamá, enfrenta un reclamo formal que ya fue admitido y que cuestiona tanto la evaluación técnica como el análisis económico del acto.

Los nombres de la disputa

La comisión verificadora había recomendado adjudicar el contrato al Consorcio Gana-Oti, que ofertó poco más de $6 millones, al determinar que presentó el “precio más bajo” y que “cumplió con todos los requisitos mínimos obligatorios y otros requisitos exigidos en el pliego de cargos”.

Sin embargo, el Consorcio Vértice, con una propuesta económica mayor en solo $36 mil, sostuvo que esa conclusión parte de un análisis “errado, equivocado e inexcusable”, y que la propuesta recomendada contiene errores “no subsanables” que alteran el resultado del acto.

El informe, suscrito por David Alfredo Caballero, Marilin Julissa Solís González y José López, indicaba que, tras el análisis técnico, legal y económico —incluido el período de subsanación—, el Consorcio Gana-Oti había presentado el precio más bajo, cumpliendo con los requisitos del pliego y acreditando la capacidad financiera y la experiencia técnica.

Con base en el artículo 58 de la Ley 22 de 2006, la comisión recomendó su adjudicación.

Línea de tiempo.

El reclamante argumentó que la comisión verificadora pasó por alto varios errores, de forma y de fondo. Precisó que las empresas que conforman el consorcio (Corporación Grupo Oti, S.A. y Grupo Oti Panamá, S.A.) consignaron un número de acto público incorrecto en sus formularios.

Además, asegura que presentaron un error en el desglose de precios e ITBMS, con un subtotal de $5.7 millones, pero declararon $330,680 de impuesto.

Según el reclamo, el cálculo correcto del 7% de ITBMS es $400,680.64, lo que elevaría el total real de la propuesta a $6,124,689.85 y no los $6,054,689.85 presentados. Esto invalidaría su condición de ser la oferta más económica.

También aseguró que Gana-Oti omitió los números de idoneidad de los profesionales, lo cual es un requisito obligatorio del pliego.

En este aspecto, detallaron que las certificaciones de experiencia del arquitecto estaban dirigidas al Ministerio de Educación y no al Municipio de Panamá, y que algunas no acreditaban el metraje mínimo exigido de 15,000 metros cuadrados.

La Dirección General de Contrataciones Públicas admitió el reclamo presentado contra el informe de evaluación de la licitación para la renovación de la 5 de Mayo y ordenó suspender el proceso, que queda ahora en estado “en reclamo” mientras se analiza el caso.