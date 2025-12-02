Renuevan licencias de pesca artesanal en varios puntos de Los Santos

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en Los Santos realizó su tercera jornada para renovar licencias de pesca artesanal en varios puntos de la provincia.
Funcionarios visitaron desembarcaderos y comunidades costeras para atender a los pescadores que requieren actualizar sus permisos.
La actividad forma parte de los esfuerzos por mantener al día la documentación de la flota artesanal y reforzar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad pesquera en la región, indicó ARAP.
Según la entidad, estas giras buscan ordenar el sector y promover prácticas de pesca responsables.