    Renuncia Saquina Jaramillo a la dirección general de la Lotería Nacional de Beneficencia

    Yasser Yánez García
    Saquina Jaramillo, exdirectora de la Lotería. Archivo

    La directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Indira Jaramillo Adam, presentó su renuncia al cargo, según registra en Gaceta Oficial de este viernes 16 de enero.

    Tras la renuncia de Jaramillo, Marcela Hernández Fernández, quien fungía como subdirectora general, fue designada por el Órgano Ejecutivo como directora encargada.

    Jaramillo había sido nombrada como directora general de la LNB mediante el Decreto Ejecutivo No. 94 del 8 de agosto de 2024.

    Al llegar al cargo, Jaramillo tenía instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, de poner fin a la lotería electrónica en Panamá, conocida como Lotto y Pega 3.

    Sin embargo, Scientific Games LLC, presentó una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra las acciones emprendidas por Jaramillo para dar cumplimiento a las instrucciones del presidente.

    Hasta el momento, dicha demanda aún se encuentra pendiente de decisión en la Corte Suprema de Justicia.

    En septiembre de 2024, Jaramillo había revelado a La Prensa que al momento de llegar a la entidad, había iniciado una serie de auditorías enfocada en las operaciones y en la emisión de libretas para los billeteros.

    Esto como consecuencia de que se dejó de aportar un total de 15 millones de dólares al Estado. “Eso no ocurrió durante la administración anterior. Se debían aportar esos 15 millones, pero no sabemos dónde está ese dinero”, aseguró en su momento.

