Panamá, 18 de abril del 2026

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    Conflicto laboral

    Repartidores de PedidosYa en paro no tienen vínculo laboral formal, según Mitradel

    La ministra Jackeline Muñoz advirtió que si se les formaliza su estatus laboral, exigirá un 90% de personal panameño.

    Martha Vanessa Concepción
    Repartidores de PedidosYa en paro no tienen vínculo laboral formal, según Mitradel
    Motorizados de PedidosYa. LP/Elysée Fernández

    Los repartidores motorizados en el país de PedidosYa, “no son trabajadores; son informales o brindan un servicio profesional y ante una eventual regulación laboral del sector, las empresas deberán priorizar drásticamente la contratación de nacionales”, advirtió este viernes la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

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    Una gran cantidad de motorizados de PedidosYa, en su mayoría extranjeros, continúan en paro desde el 13 de abril, en reclamo a mejoras en las condiciones laborales y de remuneración.

    El conflicto afecta a más de 4,100 trabajadores y 3,500 comercios ante lo que algunos diputados de la Asamblea Nacional, como Eduardo Gaitán, han solicitado la mediación del Ministerio de Trabajo (Mitradel).

    Muñoz fue enfática al señalar que, bajo el marco legal vigente, los repartidores no mantienen una relación de dependencia con las plataformas, desestimando el uso del término “trabajador” que suele emplearse en redes sociales para referirse a estos proveedores independientes.

    Repartidores de PedidosYa en paro no tienen vínculo laboral formal, según Mitradel
    Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz. Foto: Elysée Fernández. La Prensa

    La funcionaria explicó que, debido a esta naturaleza de servicios profesionales, el Ministerio de Trabajo no tiene competencia directa sobre las aplicaciones en este momento, ya que la entidad solo regula relaciones obrero-patronales formales.

    Condición innegociable

    Pese a la falta de acercamiento formal por parte de las empresas y los repartidores hacia el Mitradel, la ministra propuso la creación de una mesa interinstitucional para abordar el vacío legal del sector. Sin embargo, adelantó que cualquier diálogo tendrá una condición innegociable: la nacionalización de la mano de obra.

    “El primer pedido del Mitradel es que se respete el porcentaje de mano de obra panameña. En el momento en que se regule, el 90% de los motorizados tienen que ser panameños”, sentenció Muñoz, recordando que el Código de Trabajo exige un mínimo del 85% al 90% de personal local para las empresas que operan en suelo nacional.

    Muñoz reiteró que Mitradel no es el ente encargado de regular la tecnología de las plataformas, pero sí de velar por el mercado laboral. Con este llamado a una mesa de diálogo, dijo buscar que el crecimiento de la economía digital no ocurra a expensas de las oportunidades para los nacionales ni al margen de las leyes laborales que rigen en Panamá.

    Martha Vanessa Concepción


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