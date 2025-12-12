Réplica del viaje de Juan Sebastián Elcano retomará ruta e incluirá el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El viaje en vela que pretende rendir homenaje a la primera vuelta al mundo que dio el marinero español Juan Sebastián Elcano se reanudará el próximo 15 de diciembre, después de que el primer barco que lo intentó se hundiese en 2023 en la isla de Guam.

La expedición comenzará en Sanlúcar de Barrameda (sur de España) y pasará por puertos emblemáticos como San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias o el Canal de Panamá, informó este viernes la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE).

La réplica de la Nao Victoria, el barco que dio la primera vuelta al mundo en 1522 en una expedición liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. EFE

El nuevo velero, el Fénix, de 21 metros de eslora y dos mástiles, sustituirá al Pros, que fue hundido por un tifón en la isla de Guam en mayo de 2023.

En esta ocasión, el viaje a vela alrededor del mundo se pretende culminar en quince meses, según dijo a EFE Pepe Solá, presidente de la AGNYEE, capitán del barco e impulsor del proyecto.

La primera expedición arrancó en 2019 con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que recorrió 25,000 millas siguiendo la ruta de la Primera Circunnavegación, una empresa que pretenden culminar en este nuevo viaje.

En el recorrido, además de los puertos ya mencionados, el velero pasará por Hawai, Mactan −isla de Filipinas en la que murió Fernando de Magallanes, el portugués capitán inicial de la primera vuelta al mundo−, Tidore y Ternate, con llegada prevista a España en el primer trimestre de 2027.

Este proyecto “ambicioso busca sumar esfuerzos de instituciones, empresas y personas apasionadas por la historia marítima española y la navegación”, según la asociación, que considera el viaje como “una oportunidad única para asociar valores de exploración, cultura y sostenibilidad a una gesta que cambió el mundo”.

“No nos rendimos. Queremos culminar esta expedición y seguir difundiendo el legado de Elcano”, subraya Solá.

La expedición de Magallanes y Elcano (1519-1522), la primera circunnavegación del planeta, se considera uno de los principales hitos en la historia marítima, que solo pudo completar el segundo de los navegantes, ya que el capitán portugués murió en un enfrentamiento con pobladores nativos de las Islas Filipinas.