Panamá, 03 de noviembre del 2025

    INFORME

    Reportan más de 17 mil pasajeros transportados vía marítima sin incidentes

    José González Pinilla
    Los destinos principales de los viajeros fueron Bocas del Toro y Colón. Cortesía/AMP

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que más de 17 mil personas se desplazaron por vía marítima durante el primer fin de semana de las Fiestas Patrias, sin que se registraran incidentes ni sanciones.

    Según el informe oficial, el sábado 1 de noviembre se movilizaron 14,455 pasajeros en 1,470 embarcaciones, mientras que este domingo se registró el traslado de 2,708 viajeros.

    Las áreas con mayor afluencia de pasajeros fueron la provincia de Bocas del Toro, la isla Taboga, y las zonas del Costa Abajo y Costa Arriba de Colón, destinos tradicionalmente concurridos en estas fechas por turistas nacionales y extranjeros.

    Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios, la AMP desplegó 134 inspectores a nivel nacional para supervisar las condiciones de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de navegación y las medidas de seguridad a bordo.

    La entidad reiteró su llamado a la población a cumplir las disposiciones marítimas y a utilizar únicamente puertos autorizados, con el fin de prevenir accidentes durante la temporada festiva.

    José González Pinilla

    Editor

