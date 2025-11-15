Panamá, 15 de noviembre del 2025

    Superintendencia de Bancos

    Representantes del FMI dan seguimiento a la evolución económica de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    El superintendente de Bancos, Milton Ayón. Archivo

    Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) está de visita en Panamá para darle seguimiento a la evolución económica del país.

    La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que su presidente, Milton Ayón, junto a su equipo técnico, se reunió con los representantes del organismo, donde se abordaron temas relacionados con la situación económica y financiera de Panamá.

    Se informó que esto se da dentro del contexto de la revisión anual que el FMI realiza sobre la República de Panamá, conforme al Artículo IV de dicho organismo internacional.

    Ayón destacó que la visita del FMI a nuestro país representa una valiosa oportunidad de intercambio técnico, que permite presentar los avances alcanzados por el sistema bancario panameño y fortalecer el análisis conjunto sobre los retos y oportunidades en materia de regulación y supervisión financiera.

    En un comunicado, la SBP adelantó que la misión del FMI, encabezada por Bas Baker, tiene una amplia agenda de reuniones con representantes del sector público, privado y distintos actores económicos, con el objetivo de obtener una visión integral del desempeño macroeconómico del país.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

