República Dominicana recibe el guardacostas Arcturus para vigilancia marítima

La Armada de República Dominicana incorporó este domingo el guardacostas ‘Arcturus GC-114’, adquirido mediante el programa de Venta Militar Extranjera (FMS) del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), para reforzar la seguridad marítima nacional.

El guardacostas “fortalecerá la vigilancia marítima y el control de las aguas jurisdiccionales del país, ampliando la capacidad de respuesta frente a pesca ilegal, narcotráfico, migración irregular, crimen organizado transnacional y operaciones de búsqueda y rescate en el mar”, precisaron en un comunicado el Ministerio de Defensa local y la embajada estadounidense en la República Dominicana.

La embarcación fue recibida este domingo en el Puerto de Sans Soucí, en Santo Domingo, en una ceremonia en la que participaron los miembros del estado mayor de las Fuerzas Armadas locales, así como Michael Jensen, director del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental; y Joseph Humire, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, quienes iniciaron ayer una visita de cuatro días al país para fortalecer cooperación en seguridad y desarrollo.

Construido en el astillero Metal Shark Boats, en Luisiana, el guardacostas posee 87 pies de eslora, 19 de manga y 35 pies de altura, y dos motores Caterpillar C32, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos.

Tiene capacidad de 20 toneladas de desplazamiento, tripulación de hasta 22 miembros y autonomía para operaciones de mediano alcance.

Asimismo, cuenta con sistema de lanzamiento de bote inflable rígido (RIB) de 18 pies con dos motores fuera de borda, ideal para misiones de interdicción.

De acuerdo con la información, la operación se realizó bajo un acuerdo de compra-donación, en el que el Estado dominicano aportó el 30 % del costo total, mientras que el 70 % fue financiado por los Estados Unidos, “reafirmando la estrecha relación de cooperación bilateral en el combate a amenazas comunes de la región”.