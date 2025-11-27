Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Restablecen servicio de ferry a Taboga luego de protestas y suspensión

    Getzalette Reyes
    Isla Taboga, también conocida como la Isla de las Flores, está a 30 minutos en ferry de la ciudad de Panamá. LP Alexander Arosemena

    Los viajes hacia la isla de Taboga se reactivarán a partir de este jueves 27 de noviembre, tras el acuerdo alcanzado entre autoridades y transportistas turísticos.

    Así lo informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), luego de que las dos empresas operadoras de servicio de ferry suspendieran sus operaciones alegando falta de seguridad en el muelle, en medio de protestas ciudadanas por el alza de tarifas.

    La AMP reiteró que, conforme a la Ley No. 56 de 2008, General de Puertos, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad marítima, proteger la vida humana en el mar y asegurar el libre tránsito de embarcaciones en aguas nacionales.

    Alexander De Gracia, subadministrador de la institución, encabezó la mesa de diálogo donde participaron autoridades nacionales y locales, entre ellas Birna Luque, viceministra de la Presidencia; Jorge Correa, subdirector de la Autoridad de Turismo de Panamá; Ramón Ramos, alcalde de Taboga; Raúl Varela, presidente del Consejo Municipal; además de representantes comunitarios, comerciantes y las empresas de transporte turístico.

    “El propósito del encuentro fue alcanzar un acuerdo que garantice seguridad jurídica, fomente la libre competencia y proteja los derechos de los usuarios”, indicó la AMP en un comunicado.

    La Autoridad Marítima de Panamá informa que, a partir del 27 de noviembre, se reactivarán los viajes de dos empresas operadoras de transporte turístico (ferris) hacia la Isla de Taboga. Foto/Cortesía

    Como resultado, cinco embarcaciones se incorporarán progresivamente al servicio de transporte marítimo para los residentes de Taboga, con tarifas accesibles y mejores condiciones de comodidad, señaló la AMP. Una de ellas ya está operando; dos más se sumarán la próxima semana y otras dos avanzan en sus trámites para entrar al mercado.

    De Gracia reconoció el derecho ciudadano a la protesta pacífica, aunque recordó que los precios establecidos por las empresas privadas responden a la libre oferta y demanda, por lo que no forman parte de las competencias de la institución.

    La AMP también anunció que proyecta abrir un nuevo proceso de licitación para la construcción de un muelle en la isla.

    Reunión efectuada para tratar los viajes de dos empresas operadoras de transporte turístico (ferris) hacia la isla de Taboga. Foto/Cortesía

    El pasado 7 de noviembre, las empresas Taboga Express Fast Ferry y Barcos Calypso suspendieron temporalmente sus viajes tras denunciar falta de garantías de seguridad en el muelle donde atracan sus embarcaciones.

    A mediados de mes, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, visitó Taboga para atender las quejas por el incremento de los pasajes y las diferencias entre las compañías. Leblanc insistió en que la apertura a nuevos operadores es fundamental para lograr tarifas más accesibles.

    “Es fundamental promover la libre competencia para que los usuarios tengan acceso a precios justos. Por eso proponemos que el Concejo evalúe un mecanismo de identificación para los residentes de Taboga que les permita acceder a tarifas diferenciadas y acordes con lo aprobado. Este tipo de medidas ya se aplica en otros países y Panamá puede adoptarlas”, señaló en dicha reunión.

    Getzalette Reyes

