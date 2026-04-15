Panamá, 15 de abril del 2026

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    ALIMENTOS

    Restaurantes reportan una caída del 80% por paro de motorizados de PedidosYa

    El cese temporal de labores inició el lunes 13 de abril.

    José González Pinilla
    Restaurantes reportan una caída del 80% por paro de motorizados de PedidosYa
    Foto de archivo de un grupo de motorizados de la plataforma PedidosYa. Cortesía

    El paro de labores que mantienen los motorizados afiliados a la plataforma PedidosYa Panamá ha generado un fuerte impacto en el sector de restaurantes, con una caída estimada del 80% en los pedidos diarios, según informó Domingo De Obaldía, expresidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP).

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    De acuerdo con De Obaldía, la paralización ha provocado poco movimiento comercial y un aumento en las cancelaciones de pedidos, mientras los restaurantes intentan operar con alternativas que, hasta el momento, no han sido efectivas. “Se ha intentado con otras plataformas, pero la comida llega tardísimo. Se ha tenido que cerrar el uso de plataformas”, indicó.

    El exdirigente gremial explicó que algunos negocios han tratado de implementar mecanismos para que los clientes retiren directamente sus órdenes, pero reconoció que estas opciones son limitadas.

    Restaurantes reportan una caída del 80% por paro de motorizados de PedidosYa
    Algunas ofertas que están promoviendo para mitigar la paralización.

    “Se está tratando de buscar otras alternativas, como se ha visto, para que el cliente retire su pedido, pero todas esas dos o tres alternativas que están utilizando los restaurantes son totalmente insuficientes”, señaló.

    De Obaldía también recordó que, aunque algunos restaurantes cuentan con motoristas propios para realizar entregas, esta posibilidad no está al alcance de todos.

    Sostuvo que para asumir ese modelo se requiere una estructura más amplia, como varias sucursales, debido a la complejidad logística y los costos operativos que implica.

    El cese temporal de labores inició el lunes 13 de abril, cuando los motorizados afiliados a PedidosYa anunciaron la suspensión de servicios en reclamo de mejoras en las tarifas y condiciones de trabajo, situación que ha afectado tanto a comercios como a usuarios del servicio de entregas a domicilio.

    Actualmente, en la plataforma PedidosYa Panamá se encuentran afiliados unos 3,500 comercios y más de 4,100 motorizados.

    José González Pinilla

    Editor

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