    Retiran red de pesca ilegal a la deriva en el Golfo de Chiriquí

    José González Pinilla
    La red fue retirar del mar y decomisada. Cortesía/Arap

    Una red de enmalle a la deriva fue retirada este fin de semana del mar en el Golfo de Chiriquí luego de una denuncia anónima, informó la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

    El operativo se realizó con la participación de personal de la Dirección Regional de Chiriquí de la ARAP y el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

    De acuerdo con la entidad, la red fue ubicada en mar abierto y extraída de inmediato, quedando bajo custodia de las autoridades por representar un riesgo para la pesca responsable y los ecosistemas marinos.

    La ARAP recordó que la normativa vigente prohíbe dejar artes de pesca a la deriva. La Resolución Administrativa N.° 086, del 12 de agosto de 2011, establece que las embarcaciones deben mantener sus equipos de pesca adheridos mientras operan en alta mar y autoriza el decomiso de cualquier arte encontrado abandonado.

    Este tipo de redes, además de ser ilegales, afectan la fauna marina y perjudican a los pescadores que cumplen con las reglas, al provocar capturas indiscriminadas y daños al entorno marino, indicó.

    La entidad señaló que mantiene canales de diálogo abiertos con el sector pesquero —industrial, semiindustrial, artesanal y deportivo—, pero reiteró que continuará con los operativos de vigilancia.

