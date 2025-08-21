Reubicación del Aeropuerto de Albrook para proyecto del ferrocarril Panamá-David sigue en estudio: Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La posible reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, hacia Panamá Pacífico para dar paso a la construcción de una gran estación del ferrocarril Panamá-David aún está en fase de análisis financiero y conceptual.

Así lo confirmó el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 21 de agosto de 2025, al ser consultado sobre el tema, luego de que Henry Faarup, secretario de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, adelantara la información durante el foro Café con La Prensa, realizado el miércoles.

“Lo de Albrook es un tema conceptual todavía. Creo que se adelantaron en hablar del asunto. Todo el proyecto del ferrocarril está en una etapa, en este momento, de estudio financiero, que es quizás la columna vertebral de un proyecto de esta magnitud”, señaló Mulino durante su conferencia de prensa semanal en la provincia de Darién.

El presidente José Raúl Mulino aclaró dos puntos clave:



1️⃣ La posible reubicación del aeropuerto de Albrook para construir la gran estación del proyecto ferrocarril Panamá-David, que podría trasladarse a Panamá Pacífico, aún está en estudio financiero y conceptual.



El mandatario agregó que la reubicación sería “la decisión más lógica”, dado que es el único lugar donde podría construirse una gran estación para el volumen de pasajeros proyectado.

“El tema de Albrook es una idea importante, porque en algún lado tiene que llegar el tren. Albrook se movería, si se toma esa decisión, a Panamá Pacífico. Yo creo que es lo más inteligente, establecer ahí una gran estación, porque tiene el potencial para ello”, afirmó.

Mulino destacó que Panamá Pacífico cuenta con una amplia capacidad y está “muy subutilizado”, además de que en el futuro dispondrá de la Línea 3 del Metro y el Cuarto Puente sobre el Canal, lo que facilitará su conexión con la ciudad.

Sobre el proyecto ferroviario, el presidente dijo que se siguen sosteniendo reuniones con entidades financieras interesadas en su desarrollo.

“Cuando terminemos los estudios financieros, se valorará cómo se hará, en qué etapas y cómo se financiará. Al país le voy a explicar en su momento la decisión que finalmente se adopte con esto”, añadió.

El proyecto contempla una línea de 482 kilómetros con 14 estaciones y una primera fase entre Albrook y Divisa. Permitirá viajar de Ciudad de Panamá a David en menos de tres horas, a velocidades de hasta 180 km/h.