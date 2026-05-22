Revelan cómo se eligió a Ilya Espino de Marotta: El mismo filtro que usará el Canal para vacante del nuevo subadministrador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Junta Directiva de la ACP replicará las exigentes evaluaciones multidimensionales para buscar al segundo al mando de la vía interoceánica

El ascenso de Ilya Espino de Marotta como la nueva administradora del Canal de Panamá, el próximo 5 de septiembre, dejará vacante la Subadministración del Canal, por lo que se abrirá de manera inmediata un nuevo concurso público e institucional, informó este viernes el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

Icaza explicó que este proceso replicará los mismos estándares de rigor, transparencia e independencia técnica para escoger al próximo número dos de la vía marítima.

Carrera contra el reloj por la subadministración

El ministro y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá afirmó que la elección de Espino es el resultado de un riguroso proceso técnico, independiente y transparente que inició el año pasado con el fin de garantizar la continuidad operativa de la ruta marítima.

Icaza reiteró que este exigente estándar de evaluación técnica servirá como la plantilla exacta para la próxima escogencia del subadministrador o subadministradora de la institución.

Confirmó que una vez la ingeniera tome posesión, se abrirá entonces de forma ágil el proceso formal para la escogencia del subadministrador.

José Ramón Icaza Clément, Ministro para Asuntos del Canal de Panamá en Consejo Editorial del diario La Prensa. Foto: LP / Alexander Arosemena. Archivo

Filtro cómo se eligió a Ilya Espino

Icaza, calificó la elección de Espino como una “prueba fehaciente de la robustez institucional”, asegurando que todos los aspirantes compitieron en estricta igualdad de condiciones técnicas.

Explicó que en el perfil de puestos estaban descritas todas las habilidades duras y blandas que se requerían para el cargo y el proceso de selección contó desde enero con el acompañamiento de una firma consultora internacional de alto nivel.

La consultora evaluó a más de 100 profesionales panameños destacados dentro y fuera del país, aplicando un filtro multidimensional que midió competencias, experiencias, rasgos de liderazgo y motivadores personales.

Canal de Panamá recibió el tránsito de crucero de línea Virgin Voyages. Cortesía ACP

Las etapas finales incluyeron una prueba técnica de potencial y extenuantes sesiones presenciales de aproximadamente ocho horas. En estas jornadas, los finalistas se sometieron a simulaciones de roles, entrevistas a profundidad y la sustentación formal de un caso de negocio basado en los retos críticos actuales de la vía interoceánica.

Analistas del sector intuyen que candidatos que llegaron a las exigentes fases finales y demostraron competencias excepcionales para el puesto principal, se perfilan desde ya como opciones naturales y potables para asumir la subadministración.

El ministro dejó claro que al final el conteo de votos se maneja de manera muy confidencial, pero destacó que la ingeniera y su segundo al mando, contarán con todo el respaldo de la Junta Directiva y la fuerza canalera.