Revelan cómo será el proceso de concesión de los puertos del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Canal de Panamá, le pisa el acelerador al proyecto de desarrollo de los dos puertos adyacentes en la vía interoceánica, el de Corozal en el Pacífico y el de Isla Telfers en el Atlántico.

Para el mes de marzo se conocerá la lista de las empresas precalificadas para desarrollar las terminales portuarias, así lo adelantó el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, durante un conversatorio con editores y periodistas de Europa y América Latina en el I Foro de Economía Eurolatino organizado por EditoRed.

Vásquez explicó que el objetivo de este proyecto y otros que desarrollan actualmente, es capturar el valor de la ruta y del comercio que se mueve en la región, además de diversificar los negocios del Canal.

Indicó que tanto el desarrollo de los puertos como el gasoducto permitirán incrementar los ingresos del Canal entre 20% y 25% en los próximos años.

El administrador del Canal dio detalles de los proyectos que desarrollan como los puertos. LP/Anel Asprilla

En el caso específico de los puertos, mencionó que la meta es atraer carga de contenedores de trasbordo para distribuirla en la región y ampliar la capacidad portuaria del país.

Desde el lunes 1 de diciembre y hasta el 4 de diciembre han programado las reuniones individuales con las 11 empresas del sector portuario y navieras interesadas en el proyecto, para darles a conocer los detalles.

Esta previsto que en enero se publiquen los criterios de la precalificación y en marzo se conocerá la lista de las empresas precalificadas. “Aspiramos que 90 días después de cerrar la precalificación podamos anunciar las empresas precalificadas”.

Ricaurte Vásquez, durante un conversatorio con editores y periodistas de Europa y América Latina en el I Foro de Economía Eurolatino organizado por EditoRed. LP/Anel Asprilla

Vásquez adelantó los detalles de cómo será la concesión y aclaró no se permitirá la participación de empresas condenadas por corrupción o en la lista de inhabilitadas por el gobierno central.

Estos son los detalles:

Concesiones con un marco jurídico distinto al de las portuarias tradicionales.

El administrador explicó que “las concesiones que otorgó el Gobierno en los 90 fueron bajo realidades económicas totalmente distintas” y que ahora el proceso para el desarrollo portuario del Canal “tiene un marco jurídico diferente”, con reglas más estrictas para proteger el patrimonio del Canal.

El Canal aporta el capital, cambiando la relación con el concesionario.

Vásquez señaló que “la naturaleza de la relación entre concesionario y dueño… cambia por el hecho de que parte del aporte de capital es del Canal de Panamá”. Esto otorga al Canal poder de decisión: “eso le da un poder de voto y veto al Canal de cómo tomar las decisiones”.

- Los activos revertirán al Canal.

El administrador fue claro: “todos los activos eventualmente revierten al Canal de Panamá”, y recordó que el Canal tiene un “patrimonio inalienable”

- Proyectos autónomos y sin riesgo para el Canal.

Vásquez enfatizó que “el Canal de Panamá no va a poner en riesgo su balance de situación y su patrimonio”.

Añadió que los proyectos “tienen que desarrollarse como proyectos autónomos, sostenibles bajo los recursos propios del flujo de caja”, y remarcó: “no hay garantía de la Nación, no hay garantía del Canal”

- Concesiones a través de una estructura específica del Canal.

El administrador dijo que los puertos serán otorgados “a través de un vehículo específico, con una estructura propia del Canal de Panamá”, muy distinta a la que se tiene en los puertos operados bajo la Autoridad Marítima de Panamá.

- Proceso regulado para evitar riesgos indebidos.

Vásquez indicó que el Canal está incorporando “cláusulas para poder proteger a la organización de que no tome ningún riesgo que no le corresponda”. Añadió que seguirán un proceso responsable como el de la ampliación: “se demostró en la ampliación y se va a demostrar en esto también”

- Pliego de precalificación estará listo en enero.

Vásquez dijo: “ojalá que en enero salga el pliego de precalificación”.

- Duración del proyecto y arranque.

El adminsitrador precisó que una vez se concesionen los puertos, la primera fase debería estar operativa en 3 o 4 años en marcha.

Los puertos del Canal tendrán la capacidad de movilizar anualmente entre 2.5 y 3 millones de TEUs (medida de contenedores de 20 pies cada uno) con un mulle que tendrá una longitud de 1,200 y 1,375 metros.

Se estima una inversión aproximada de $2,600 millones en ambas terminales con un impacto económico estimado del 0.4% y el 0.8% del PIB.

Prefirió no hablar si una sola empresa podrá operar los dos puertos (Corozal y Telfers), puesto que son temas que se definirán posteriomente a las conversaciones con los interesados.

Lo que si anunció es que todo el proceso de concesión es una ventana de oportunidad que está abierta en este momento, pero se cerrará en poco tiempo.

Vásquez además, dejó claro algunos criterios que están tomando en cuenta para seleccionar a las empresas:

Criterios que deben cumplir las empresas

1- Tener fortaleza financiera suficiente.

2- Contar con capacidad operativa adecuada.

3- Tener experiencia previa con proyectos similares.

4- Haber demostrado éxitos en proyectos anteriores.

5- Tener buena reputación: no haber cometido delitos relacionados.

6- No haber cometido actos de corrupción —por ejemplo, sobornar funcionarios del Canal. En este punto el administrador de la ACP dejó claro que las empresas no deben tener antecedentes delictivos y no haber sobornado a funcionarios del Canal.

"Nosotros inhabilitamos a quienes incurran en esas prácticas. De hecho, toda empresa que esté inhabilitada por el Gobierno Central también queda inhabilitada automáticamente por el Canal. Y, por supuesto, aplicamos nuestras propias inhabilitaciones siguiendo reglas muy específicas”, dijo Vásquez.

7- Que la propuesta económica presentada sea de alto valor y viable, compatible con los intereses del Canal.

8- Que la operación proyectada sea financiable por sí misma —es decir, que el proyecto pueda sostenerse con su propio flujo de caja sin depender de garantías del Estado o del Canal.

9- Que su estructura y operación se ajusten al marco jurídico del Canal y a sus reglas claras, documentadas y no modificables.