Ricaurte Vásquez frena debates y revela la clave del éxito del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras 26 años de administración nacional, el Canal de Panamá expone su ‘blindaje jurídico’ como clave en cumbre jurídica internacional.

En momentos de alta complejidad geopolítica, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, cortó de raíz cualquier cuestionamiento sobre la gestión de la vía interoceánica al defender con firmeza la autonomía técnica y administrativa de la institución, durante la inauguración este jueves del Congreso Internacional de Derecho del Canal en el Panama Convention Center.

El alto funcionario reveló que la verdadera clave del éxito operativo durante los 26 años de administración panameña radica en un “blindaje jurídico” propio, diseñado exclusivamente por juristas locales.

Expositora internacional, profesora Oona Hathaway de la Universidad de Yale dictando su conferencia al público del Congreso Internacional Derecho del Canal. ACP

Ante un auditorio compuesto por magistrados, diputados y académicos nacionales e internacionales, como de las universidades de Yale y UCLA, Vásquez Morales envió un mensaje contundente sobre la independencia de la ruta marítima.

Aunque aclaró que la vía no es un territorio aislado de la República, enfatizó la necesidad estricta de preservar su autonomía frente a presiones externas.

Expositora internacional, profesora Oona Hathaway de la Universidad de Yale dictando su conferencia al público del Congreso Internacional Derecho del Canal. ACP

El administrador centró su discurso en el valor del marco legal propio. Calificó esta estructura como un “blindaje jurídico” único en el mundo, desarrollado por expertos locales.

La Autoridad del Canal de Panamá destacó que en esta primera jornada, las intervenciones permitieron “mirar a la vía interoceánica no solo como una obra de ingeniería, sino como una institución con una base legal construida a través de decisiones clave para el país”.

Las claves del administrador del Canal

Vásquez Morales enfatizó que el éxito operativo de los últimos 26 años se debe a la estabilidad de las normas vigentes, lo que es clave para asegurar la proyección y protección del Canal a futuro. Destacó tres puntos fundamentales:

Pilares normativos: La operación descansa firmemente sobre el Tratado de Neutralidad, el Título Constitucional y la Ley Orgánica.

Identidad y soberanía: El andamiaje legal es una pieza hecha en Panamá de la cual los ciudadanos deben sentir orgullo.

Autonomía y soberanía: Defendió la independencia de la gestión, aclarando que la vía es autónoma, pero no un territorio aislado de la República.

El administrador vinculó la relevancia de este foro con la cercanía del 50 aniversario de los Tratados Torrijos-Carter, que se conmemorará en septiembre de 2027.

Ministro del Canal en el Congreso Internacional de Derecho del Canal. ACP

Respaldo institucional e internacional

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, por su parte, reafirmó la obligación constitucional de mantener la vía abierta a todas las naciones del mundo, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

Por su parte, el vicepresidente de Asesoría Jurídica de la ACP, Agenor Correa, detalló la conceptualización de este derecho especializado.

Congreso Internacional de Derecho del Canal. ACP

Reiteró que países como Suiza y Portugal se encuentran en proceso de adherirse al Tratado de Neutralidad, un documento que ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

La jornada inaugural del congreso marcó el inicio de dos días de intercambio técnico de alto nivel que incorporó también un debate académico sobre la estabilidad jurídica del Título Constitucional del Canal de Panamá, con la participación de juristas como los doctores Jorge Eduardo Ritter, Alfredo Ramírez, Jr., Miguel Antonio Bernal y Rigoberto González.

Los expertos continuarán debatiendo sobre la estabilidad y los retos futuros del Canal frente al comercio global.