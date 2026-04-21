Río Indio: grupos piden suspender el embalse, pero el Canal lo considera vital para el agua del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses denuncia falta de consulta pública y advierte que más de 13,600 personas serían afectadas, mientras la Autoridad del Canal de Panamá sostiene que el proyecto es clave para la seguridad hídrica y asegura haber realizado más de 200 reuniones con las comunidades.

El proyecto de embalse en río Indio vuelve a tensar posiciones: mientras organizaciones campesinas exigen su suspensión por presuntas fallas en el proceso y alertan sobre impactos mayores a los reconocidos, el Canal de Panamá sostiene que ha cumplido con las consultas y defiende la iniciativa como clave para la seguridad hídrica del país.

La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses solicitó la suspensión del proyecto de río Indio, alegando que no se ha realizado una consulta pública como establece el Acuerdo de Escazú y que las autoridades no han atendido de forma seria sus preocupaciones sociales, ambientales y técnicas.

El grupo sostiene que el impacto del proyecto sería mayor al planteado oficialmente, ya que no solo afectaría a unas 500 familias, sino a más de 13,600 personas que habitan en la cuenca, además de comprometer la flora, fauna y recursos naturales de la zona.

También cuestionan que se esté promoviendo la firma de acuerdos de reasentamiento antes de que se conozcan los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, previstos para diciembre de 2026, y denuncian inconsistencias en las cifras oficiales sobre familias y viviendas afectadas.

Asimismo, rechazan los planes de reubicación al considerar que no existen regulaciones claras y que hay alternativas técnicas al embalse, como el uso de otras fuentes hídricas. En ese contexto, proponen abrir una mesa de diálogo regional y convocan a una marcha en defensa del río Indio y sus comunidades para el sábado 25 de abril, en la comunidad de Limón, distrito de Chagres, provincia de Colón.

Canal asegura que se realizaron todas las consultas

El Canal de Panamá, por su parte, defendió el proyecto de río Indio al señalar que es crítico para garantizar la seguridad hídrica del país, por lo que considera fundamental avanzar en su desarrollo.

La entidad indicó que en los últimos 10 meses ha impulsado un proceso de diálogo con las comunidades, que ha incluido más de 200 reuniones colectivas e individuales, con el objetivo de incorporar a las familias en la construcción del proyecto.

Como resultado de ese proceso, aseguró que se elaboró un marco de compensación que detalla medidas sobre terrenos, viviendas y aspectos socioeconómicos, y reiteró que continuará promoviendo la participación de las familias que aún no se han integrado al diálogo.

Fotografía donde está Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá en reunión con residentes de la comunidad Las Marías del corregimiento Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, donde se presentó el proyecto de reservorio de Río Indio. Cortesía ACP

Este lunes 20 de abril el Canal de Panamá adjudicó la construcción de 15.1 kilómetros de nuevas carreteras en la cuenca de río Indio, distribuidas en los tramos Las Claras Abajo–Las Marías y Piedrota–Santa Rosa, con el objetivo de mejorar el acceso en la zona.

Estas obras se complementarán con una futura licitación que elevaría la red vial a 25.6 kilómetros.

Los datos del embalse en río Indio

La inversión estimada para el proyecto del embalse de río Indio es de aproximadamente 1,500 millones de dólares, incluyendo el programa de reasentamiento, la gestión social y ambiental.

El proceso involucra a unas 500 familias, que abarca aproximadamente 2,000 personas a reasentar.

El lago ocupará 4,600 hectáreas que representan el 8% de la cuenca de río Indio que tiene una extensión de 58,000 hectáreas.