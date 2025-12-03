Royal Academy of Engineering incorpora a Ilya Espino de Marotta por su aporte a la ingeniería mundial

La Academia Real de Ingeniería del Reino Unido, Royal Academy of Engineering (RAEng), reconoció a la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, al admitirla como International Fellow de esta organización, lo que constituye uno de los reconocimientos más prestigiosos que puede recibir un profesional de la ingeniería a nivel mundial.

Espino de Marotta participó en la ceremonia oficial de firma del libro de la Academia y en una recepción encabezada por Su Alteza Real, la Princesa Ana, integrante de la familia real británica y patrona de la RAEng.

“La ingeniería es un motor de progreso, conecta al mundo y ofrece soluciones a los grandes retos de nuestra sociedad”, expresó Espino de Marotta en sus redes sociales, quien destacó que este honor reafirma su compromiso de impulsar la innovación con propósito y promover proyectos que generen impacto real.

También compartió el reconocimiento “con todos los que han sido parte de este camino en la ingeniería”.

Ilya Espino de Marotta durante la firma del libro de la Academa Real de Ingenieria del Reino Unido.

La Royal Academy of Engineering, fundada en 1976, es la academia nacional de ingeniería del Reino Unido y reúne a líderes del sector que trabajan para promover la excelencia en ingeniería y tecnología en beneficio de la sociedad. La organización desarrolla talento, fomenta la innovación y ofrece asesoría experta para enfrentar desafíos globales.

Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, conoció al rey Charles III durante una ceremonia en Londres del Queen Elizabeth Prize for Engineering (Premio Reina Isabel a la Ingeniería).

La ingeniera panameña formó parte del panel encargado de evaluar y seleccionar a los nominados del concurso Queen Elizabeth Prize for Engineering.

La subadministradora del Canal, ILya Espino de Marotta, junto al Rey Carlos III.

El nombramiento de Espino de Marotta representa un hito para la ingeniería panameña y reconoce su trayectoria profesional, que incluye su papel clave en el Programa de Ampliación del Canal de Panamá y su labor actual como subadministradora de la ACP.

La ingeniera Ilya R. de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, participó como jurado del Queen Elizabeth Prize for Engineering (Premio Reina Isabel a la Ingeniería), un galardón que reconoce innovaciones de ingeniería audaces y revolucionarias que benefician a la humanidad a nivel global.

Espino de Marotta actualmente está encargada de desarrollar el proyecto de la construcción del embalse de Río Indio, uno de los cuatro proyectos que anunció el Canal para garantizar la sostenibilidad y continuidad de la ruta interoceánica. En específico el embalse garantizará agua para la población y aliviará la presión del recurso hídrico para el Canal.