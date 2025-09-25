Royal Caribbean apuesta al turismo en Panamá con puerto base por dos temporadas

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

A partir de octubre de 2025, Panamá se consolida como puerto base en la región con la llegada del Serenade of the Seas de Royal Caribbean International, que ofrecerá itinerarios de siete noches hacia destinos del Caribe Sur como Aruba, Bonaire y Curazao, partiendo desde Colón y Cartagena. Esta operación se extenderá hasta abril de 2026 y será relevada por el Jewel of the Seas durante la temporada 2026-2027, con la misma ruta y capacidad de conectar a miles de pasajeros sin necesidad de visa estadounidense.

El anuncio representa una apuesta importante para el país, que cuenta con dos terminales de cruceros —en Colón y Amador— y busca seguir aumentando la llegada de visitantes por esta vía.

De acuerdo con cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá, entre enero y abril de 2025 ingresaron al país 198,086 excursionistas de cruceros, apenas un 0.3% más que en el mismo periodo de 2024, lo que evidencia la necesidad de iniciativas que impulsen este segmento.

En este contexto, conversamos con Itzel Valdés, vicepresidenta asociada para Latinoamérica y el Caribe de Royal Caribbean International, quien detalla los planes de la naviera en Panamá y la región.

La ejecutiva explicó que a partir de octubre de 2025 llegará el Serenade of the Seas, que cubrirá itinerarios hacia las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) hasta abril de 2026. Posteriormente, lo reemplazará el Grandeur of the Seas, que operará entre mayo de 2026 y abril de 2027.

“Queremos que Panamá se convierta en un destino permanente para Royal Caribbean. Es un país estratégico, con gran conectividad y con la infraestructura necesaria para crecer como puerto base en la región”, afirmó Valdés.

La naviera resaltó que su producto está “tropicalizado” para el público latinoamericano: gastronomía con sabores regionales, espectáculos en español y un equipo a bordo conformado mayormente por personal latino.

Valdés también destacó que el 85% de quienes han viajado en crucero desean repetir la experiencia, lo que abre una gran oportunidad para captar tanto a nuevos clientes como a pasajeros recurrentes en Panamá.

La llegada de los barcos a Colón implica un importante impacto económico en el país, al atraer viajeros internacionales y posicionar a Panamá como un hub de cruceros en el Caribe.

Ya falta poco para que empiece esta temporada de cruceros en el país, en octubre. ¿Cuáles son los planes que tienen en Panamá y el Caribe?

Estamos muy contentos de comenzar la temporada este octubre con el Serenade of the Seas, que zarpará desde Panamá, Colón y Cartagena hacia un itinerario espectacular por las islas ABC: Aruba, Bonaire y Curazao.

Este producto está tropicalizado a la cultura latinoamericana. Nuestra primera temporada fue en 2023-2024 con el Rhapsody of the Seas, y fue un éxito. Este barco en particular es el único que incluye en la tarifa el paquete de bebidas, lo que ha sido muy bien recibido por el público latino.

¿Qué novedades trae el Serenade of the Seas para los pasajeros de la región?

Toda la experiencia está pensada para el mercado latino. Desde la gastronomía hasta el entretenimiento y la tripulación, que en gran medida es latina. Así logramos que los pasajeros vivan la experiencia de Royal Caribbean con un toque local.

El Serenade of the Seas estará operando de octubre de 2025 a abril de 2026. Luego llegará el Grandeur of the Seas, que cubrirá la temporada de mayo de 2026 a abril de 2027. En total, son casi dos años consecutivos con un puerto base en Panamá.

¿Cuántos pasajeros esperan movilizar en esta temporada?

La capacidad del Serenade es de alrededor de 2,100 pasajeros por salida. Esto significa que semana tras semana tendremos presencia en Panamá, lo cual impacta positivamente en la economía local.

Con el Grandeur aseguramos continuidad. Hay demanda y hay mercado en la región, y Panamá es clave para atenderlo.

¿Qué ventajas ofrece Panamá como puerto de embarque para los viajeros latinoamericanos?

Una muy importante: no se requiere visa estadounidense. Eso facilita que más personas de la región puedan viajar. Además, la conectividad aérea de Panamá es excelente, lo que lo convierte en el hub natural de Latinoamérica.

Con este producto, los pasajeros tienen la oportunidad de descubrir destinos del Caribe y disfrutar también de Panamá y Cartagena, sin los trámites de una visa. Es un itinerario pensado para abrir más puertas a los viajeros de la región.

Además, queremos que los viajeros descubran a Panamá. Es un país hermoso que queremos potenciar como destino. Esta temporada marcará un antes y un después en la presencia de Royal Caribbean en Latinoamérica, y estamos seguros de que será un éxito.

Normalmente la temporada de cruceros terminaba en abril, pero ustedes van a extenderla. ¿Por qué?

Así es. Ahora vamos más allá de abril porque vemos un mercado creciente y queremos consolidarnos en la región. Con el Grandeur damos continuidad hasta abril de 2027, algo histórico porque hace más de una década que no teníamos una temporada completa en Panamá.

Panamá es ahora un puerto base para Royal Caribbean. ¿Qué implica esto y por qué escogieron a Panamá?

Panamá es un destino estratégico. Su infraestructura, su conectividad aérea y marítima y su posición geográfica lo convierten en un hub natural para el Caribe. Además, la decisión de instalar un puerto base trae consigo inversión, derrama económica y más visitantes que descubren Panamá antes o después de su crucero.

Hoy, el 85% de quienes ya hicieron un crucero repetirían la experiencia. Eso significa que tenemos una gran oportunidad de seguir atrayendo viajeros que regresen y que además recomienden Panamá.

Royal Caribbean está invirtiendo también en nuevas embarcaciones. ¿Qué podemos esperar?

Nuestra flota sigue creciendo. En agosto lanzamos el Star of the Seas, el segundo barco de la clase Icon. En 2026 tendremos el Legend of the Seas, que navegará primero en Barcelona y luego en Florida. Y en 2027 lanzaremos el Icon 4.

Royal Caribbean cuenta ya con 29 barcos y está presente en más de 300 destinos, con más de 55 puertos. La innovación tecnológica, el entretenimiento multigeneracional y la experiencia a bordo son nuestras prioridades.

Además de los cruceros, ¿qué proyectos nuevos están desarrollando?

Estamos creciendo también en tierra. En diciembre de 2025 abriremos el primer Royal Beach Club en Nassau, Bahamas. En 2026 tendremos otro en Cozumel, México, y en 2027 inauguraremos Perfect Day México en Costa Maya, Quintana Roo, inspirado en el exitoso Perfect Day at Coco Cay de las Bahamas.

Son proyectos diseñados para dar experiencias únicas: playas privadas, clubes de entretenimiento, gastronomía de primer nivel, deportes acuáticos y mucho más.