Royal Caribbean propone construir un dique seco en Puerto Armuelles, Chiriquí

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 4 de marzo a representantes de Royal Caribbean Group, quienes presentaron una propuesta para construir un dique seco flotante en el sector de Punta Piedra, en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

El proyecto contempla la instalación de un dique con capacidad de 130 mil toneladas y una longitud aproximada de 400 metros, diseñado para levantar buques completamente cargados, informó la Presidencia de la República en un comunicado.

La infraestructura permitiría atender y reparar los propios cruceros de la compañía, así como buques portacontenedores y embarcaciones especializadas de gran tamaño.

De concretarse, la iniciativa generaría entre 500 y 800 empleos en los próximos años, principalmente en el distrito de Barú y en la provincia de Chiriquí. Además, según explicaron los ejecutivos, el objetivo es aprovechar el tránsito frecuente de cruceros por Panamá para realizar reparaciones en el país, evitando traslados hasta astilleros en Asia.

Un dique seco flotante es una estructura marítima móvil que permite sacar un barco del agua para repararlo, inspeccionarlo o darle mantenimiento, especialmente en la parte sumergida del casco.

El plan se desarrollaría en varias etapas entre 2026 y 2031 e incluiría el diseño de una plataforma industrial baja en carbono, con gestión responsable de aguas servidas y bajo estándares internacionales de seguridad y protección ambiental.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles a representantes de Royal Caribbean Group. Foto/Presidencia de la República

Por su parte, Mulino destacó que la propuesta contribuiría a reforzar la importancia estratégica de Panamá como centro marítimo internacional y permitiría reactivar un área que ha permanecido rezagada durante años. El mandatario expresó su respaldo a los esfuerzos para concretar la inversión, que por ahora sería de capital panameño, y cuyo inicio podría darse en 2026.

En la reunión participaron el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; y ejecutivos de Royal Caribbean Group, entre ellos Joshua Carroll, vicepresidente senior de Destinos; Cristóbal Bernstein, gerente senior de Desarrollo de Negocios y Destinos; y Andre Pousada, vicepresidente regional, junto a otros empresarios vinculados al proyecto.