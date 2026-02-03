Rueda de Negocios de CAF genera expectativas comerciales por más de $72 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global generó expectativas comerciales por más de 72.2 millones de dólares, de acuerdo con los reportes de los compradores internacionales participantes. De ese monto, 2.6 millones de dólares corresponden a negocios cerrados durante el desarrollo del evento.

Se trató de la primera rueda de negocios entre países de América Latina y el Caribe, organizada por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebró los días 28 y 29 de enero de 2026 en la ciudad de Panamá.

El encuentro reunió por primera vez a 149 compradores de 34 países y a cerca de 270 exportadores provenientes de 20 naciones. Entre los mercados representados figuraron Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, así como países de América Latina y el Caribe como Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Bolivia, entre otros.

“El éxito de esta rueda de negocios demuestra que América Latina y el Caribe cuenta con una oferta exportable competitiva, con capacidad de insertarse en los mercados globales. Este espacio se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión empresarial de la región, generando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo los encadenamientos productivos”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en un comunicado.

Los sectores que mostraron mayor dinamismo fueron agroalimentos, manufacturas, Sistema Moda y servicios, reflejando la diversidad y sofisticación de la oferta exportable de América Latina y el Caribe.

Según el consolidado de resultados reportado por los compradores internacionales, se proyecta que en los próximos tres meses se concreten negocios por 9.1 millones de dólares; en un plazo de tres a seis meses, por 20.6 millones de dólares; y en un periodo superior a seis meses, 21.6 millones de dólares adicionales, lo que evidencia el alto potencial de los encadenamientos comerciales generados durante el encuentro.

Durante los dos días del evento, se realizaron más de 4,000 citas comerciales, con un promedio superior a 20 reuniones por empresario, en encuentros uno a uno de 25 minutos, bajo una agenda previamente programada, además de reuniones adicionales concretadas de manera presencial, indicó CAF.