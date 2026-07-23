Saadia Zahidi será la primera mujer en dirigir la IATA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ejecutiva del Foro Económico Mundial asumirá el 1 de noviembre de 2026 y sustituirá a Willie Walsh como novena directora general de la IATA.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) anunció este jueves 23 dejulio el nombramiento de Saadia Zahidi como su nueva directora general a partir del 1 de noviembre de 2026.

Zahidi será la novena persona en ocupar el cargo y la primera mujer en liderar el gremio internacional que representa a las principales aerolíneas del mundo.

Zahidi sustituirá a Willie Walsh, quien concluirá sus funciones el 31 de julio de 2026. Durante el periodo de transición, la Junta Directiva de la IATA designó como directora general interina a Sandrine Le Borgne, actual directora financiera y vicepresidenta sénior de Servicios Corporativos de la organización.

Roberto Alvo, presidente de la Junta Directiva de la IATA y CEO de LATAM Airlines Group, destacó que la experiencia de Zahidi en el Foro Económico Mundial fortalecerá el papel del gremio como voz de la industria aérea.

Señaló que su llegada se produce en un momento de importantes transformaciones, marcado por los avances tecnológicos, los cambios geopolíticos y los retos para garantizar una aviación segura, eficiente y sostenible.

Zahidi afirmó que su principal prioridad será trabajar junto con las aerolíneas, los gobiernos y los distintos actores del sector para construir el futuro de la aviación. “La aviación es una infraestructura crítica para el crecimiento económico, el comercio, el turismo, el empleo, la inversión y las oportunidades”, expresó la ejecutiva, quien también destacó la necesidad de impulsar la innovación, fortalecer la resiliencia y avanzar hacia un crecimiento sostenible.

La próxima directora general de la IATA trabajó durante más de dos décadas en el Foro Económico Mundial, donde se desempeña como directora general y miembro de la Junta Directiva. Es fundadora del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad y ha participado en informes sobre empleo, crecimiento, brecha de género y perspectivas económicas.

Zahidi posee una licenciatura en Economía de Smith College, una maestría en Economía Internacional del Graduate Institute y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.