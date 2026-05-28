Sala Panamá, la vitrina interactiva que muestra la oferta turística del país en el aeropuerto de Tocumen

Justo en el pasillo que contecta la Terminal 1 y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, abrió un espacio que busca atraer a los viajeros en tránsitos para que se animen a conocer Panamá.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza a diario más de 62 mil pasajeros, la mayoría de ellos en tránsito hacia otros destinos.

Entre enero y abril de este año, la terminal movilizó a 7.61 millones de viajeros, 15% más que en el primer cuatrimestre de 2025, o el equivalente a 998,680 viajeros adicionales.

El flujo de pasajeros es uno de los desafíos para la industria turística local, que busca atraer una parte de ese mercado para dinamizar la actividad y aprovechar el crecimiento de la llamada industria sin chimenea como una alternativa para diversificar la economía y generar nuevos puestos de trabajo.

Se estima que 74% de los viajeros que usan la terminal aérea solo van de paso hacia otros países y muy pocos ven a Panamá como un destino para sus vacaciones, compras o negocios.

Pero la tendencia está cambiando. Este año, la Autoridad de Turismo de Panamá señala que ingresaron al país más de 1 millón de visitantes internacionales en el primer trimestre. Solo el programa Panamá Stopover, que permite la escala en el país sin costo adicional en el pasaje, atrajo hasta abril a más de 88 mil pasajeros.

Más de 74% de los pasajeros que usan la terminal aérea son en tránsito a otros destinos.

La conexión con países de América del Norte, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa es una oportunidad para que el país se promocione y más personas conozcan la oferta turística, por lo que justo en el pasillo que conecta la Terminal 1 y la Terminal 2 se levantó Sala Panamá, un área de exhibición interactiva en la que los pasajeros pueden detenerse para explorar qué pueden hacer y conocer en Panamá.

“El turismo es una de las mejores demostraciones de que las oportunidades crecen cuando trabajamos unidos, porque conectar esfuerzos también significa conectar desarrollo, empleo y crecimiento para el país”, resaltó Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, al reiterar que apuestan a que más de 3 millones de turistas ingresen al país este año.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron (c), asiste a la inauguración de la 'Sala Panamá', una sala inmersiva para que los pasajeros en tránsito por el principal aeropuerto panameño puedan descubrir el país centroamericano y se animen a visitarlo en su próximo viaje. EFE/ Bienvenido Velasco

Un mapa interactivo marca 13 destinos icónicos de Panamá. Con solo el paso de la mano se despliega una pantalla que describe lugares como la Calzada de Amador, el Canal de Panamá, isla Taboga y hasta el archipiélago de Las Perlas, pasando por isla Coiba, los atractivos de Chiriquí con el Volcán Barú y Boquete o Tierras Altas, las comarcas, las playas de Guna Yala y mucho más.

Además, el turista puede explorar las opciones para conocer Panamá en un tour de entre 3 y hasta 15 días con experiencias de turismo de aventura, compras, gastronómico, playa, montaña y ciudad.

“Buscamos que cada pasajero que transita por el Hub de las Américas tenga una primera conexión con nuestro país, incluso antes de salir del aeropuerto. Esta experiencia nos permite mostrar parte de la riqueza cultural, natural y turística de Panamá, y motivar a más viajeros a convertir su escala en una visita real. A través del programa Panamá Stopover, seguimos trabajando junto a las autoridades y aliados del sector para fortalecer la promoción turística del país y generar más oportunidades para la economía panameña”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

La 'Sala Panamá', un área inmersiva para que los pasajeros en tránsito por el principal aeropuerto panameño puedan descubrir el país. EFE/ Bienvenido Velasco

La mesa está servida. Este año, la terminal aérea espera movilizar a más de 22 millones de viajeros. “La invitación es que salgan a Panamá”, dijo el gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, a la vez que indicó que se preparan para ampliar la capacidad de la Terminal 2 con 10 nuevas puertas, un proyecto valorado en más de 220 millones de dólares que se licitará en menos de dos meses.

A su vez, esperan emprender una remodelación completa de la Terminal 1 con un plan de inversiones de alrededor de entre 19 millones y 20 millones de dólares en los próximos meses. “Esperamos que ese plan se apruebe por parte de la junta directiva para licitar este mismo año”, adelantó.

La llegada de más pasajeros y los planes para que aterricen nuevas aerolíneas como ANA, de Japón, así como la ampliación de la flota de aviones por parte de Copa Airlines y atraer otras líneas aéreas, imprimen presión para acelerar no solo la capacidad en tierra de la terminal, sino también en el aire: el rediseño del espacio aéreo está a punto de ser firmado, adelantó el director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

“Se cuenta con 3 millones de dólares de fondo no reembolsable por parte de CAF para el rediseño del espacio aéreo. Ya se seleccionó al consorcio que hará ese trabajo; es un consorcio brasileño, canadiense y europeo, y esperamos que en 30 días se pueda firmar ese contrato”, adelantó.

Explicó que se mejorará el flujo del espacio aéreo para elevar la capacidad de 35 aviones por hora a entre 65 y 70 aeronaves por hora.