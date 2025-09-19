Salario mínimo será revisado a partir de noviembre; Mitradel instalará la Comisión Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión Nacional del Salario Mínimo se convocará e instalará en el mes de noviembre, anunció la ministra del Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muliz, al indicar que se da cumplimiento al artículo 174 del Código de Trabajo, que regula la revisión periódica del salario mínimo en Panamá.

Muñoz indicó que la mesa de trabajo será instalada después del 15 de noviembre, destacando que se analizarán las condiciones de todos los sectores para encontrar puntos de consenso.

“Es completamente falso que no se convocará la revisión. Ya que si bien reconocemos que el sector empresarial enfrenta dificultades, también entendemos que el trabajador panameño vive una situación compleja; por eso es fundamental encontrar un punto medio”, expresó la ministra.

Recalcó la minsitra que actualmente existe un decreto vigente que establece las tasas de salario mínimo por región y actividad económica, el cual será revisado conforme a la normativa legal.

La titular de la cartera laboral manifestó que el sector privado es un aliado estratégico en el desarrollo del país. “Sin el sector privado no existiría el empleo y lo que necesitamos es que más panameños tengan acceso a trabajos dignos. Para el Mitradel, lo más importante es velar por el bienestar del trabajador, garantizar el cumplimiento de la ley y promover la paz social”, concluyó.

Mitradel recordó que la comisión estará integrada por representantes del sector empresarial, sector trabajador y sector gubernamental, con el objetivo de garantizar un proceso participativo, técnico y transparente.