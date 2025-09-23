Saldo adeudado a las tarjetas de crédito creció 7.37% en un año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Pese a ser uno de los productos bancarios con mayores tasas de interés entre 20% y 24%, los panameños siguen usando las tarjetas de crédito para sus compras de comida, viajes, pago en restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos.

El informe de la APC Experian revela que en agosto de 2025 el saldo adeudado por los clientes de los bancos a las tarjetas de crédito registró un crecimiento de 7.37% interanual, al pasar de $2,641.42 millones en agosto de 2024 a $2,836 millones en agosto de 2025, lo que representa un incremento absoluto de $194.58 millones adicionales en un año.

En paralelo, la cantidad de tarjetas activas también mostró un comportamiento al alza. El número de plásticos pasó de 785,194 a 845,023, lo que equivale a un aumento de 59,829 tarjetas, o un 7.62% más en comparación con el año anterior.

A pesar del mayor saldo agregado y del crecimiento en el número de tarjetas activas, el saldo promedio por tarjeta se redujo levemente. En agosto de 2024 cada tarjeta registraba en promedio $3,364, mientras que en agosto de 2025 el promedio bajó a $3,356, una disminución de $8 o -0.24%.

El reporte de la APC indica que las entidades bancarias concentran más del 94% del saldo total de las tarjetas de crédito y el 81% de las tarjetas emitidas, lo que evidencia su liderazgo en el mercado.

Hasta agosto de 2025, el 95% del saldo total reportados por entidades bancarias se pagan puntualmente, lo que refleja una cultura de pago responsable.

Sumando las tarjetas que emiten los bancos, más las que emiten comercios y otros establecimientos, la APC precisa que en los últimos 12 meses se aprobaron un total de 203,787 tarjetas de crédito en distintos rangos del límite otorgado en cada tarjeta:

Con límite de $1,000 o menos: 24.3% (49,494 tarjetas), generalmente para nuevos usuarios o perfiles de mayor riesgo.

$1,001 a $3,000: 42.2% (86,082 tarjetas), dirigidas principalmente a consumidores de ingresos medios.

$3,001 a $5,000: 12.1% (24,570 tarjetas), representando un segmento medio-alto.

De $5,001 en adelante: 21.4% (43,641 tarjetas), destinadas a clientes con mayor capacidad de pago.

Recomendaciones para los usuarios