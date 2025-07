Saneamiento de Panamá: $1,700 millones invertidos y aún hay más por hacer

Exclusivo Suscriptores

El primer proyecto estatal que logró trascender múltiples administraciones acumula ya 24 años y, aunque el avance es notorio, todavía queda mucho camino por recorrer.

Comenzó como el Saneamiento de la Bahía de Panamá en 2001, ideado para canalizar y tratar las aguas servidas en los distritos de Panamá y San Miguelito. Hoy día, su alcance se ha extendido a la provincia de Panamá Oeste con la construcción de redes y plantas de tratamiento en Arraiján y La Chorrera.

En estos 24 años se han invertido 1,700 millones de dólares, evitando que millones de litros de agua sin tratar sean vertidos a los ríos de la capital, que anteriormente desembocaban directamente en la bahía.

La Prensa conversó con la ingeniera María Fernanda de Mendoza, coordinadora general del Programa Saneamiento de Panamá, para conocer más detalles sobre las obras ejecutadas y en qué fase se encuentra el proyecto.

A la fecha —comenta Mendoza— se han construido en San Miguelito y Panamá 182.7 kilómetros de redes nuevas, 118 kilómetros de colectoras, 38 kilómetros de sistema interceptor y 20 estaciones de bombeo instaladas en puntos estratégicos, que permiten impulsar las aguas hacia la planta de tratamiento ubicada en Juan Díaz.

¿Qué ocurre cuando las aguas residuales llegan a la planta?

Ojalá solo fueran aguas residuales. Nos llegan también desechos industriales vertidos sin ningún tipo de tratamiento, que antes del proyecto iban a parar directamente a los ríos. Cuando el material llega a la planta de Juan Díaz, inicia todo un proceso donde se le inyecta aire para que crezcan bacterias, responsables de eliminar la materia orgánica. Después se realizan otros tratamientos que permiten separar el agua del lodo, y es ahí cuando el líquido, ya tratado, es vertido al río.

¿El agua tratada no tiene otro uso?

El proyecto tiene un componente de economía circular que está en expansión. Todo el proceso genera energía, y actualmente la planta produce el 13% de la electricidad que necesita para operar. Además, estamos trabajando en un plan piloto para reutilizar las aguas tratadas, más allá de mejorar los sistemas hídricos de la ciudad.

Estamos afinando un convenio para que los municipios utilicen esta agua en el riego de áreas verdes, limpieza de calles, entre otros usos. Este plan permitiría justificar la inversión adicional necesaria para ampliar el alcance de la economía circular generada por la operación del Saneamiento de Panamá. Nosotros cumplimos con las normas COPANIT 24 y 35, que regulan el uso de aguas tratadas en el país.

¿Cuál es el avance del proyecto?

De la primera fase, que cubre los distritos de Panamá y San Miguelito, se ha logrado un avance de 83%. Quedan zonas importantes por incorporar durante este quinquenio, como Las Lajas en el sector de Las Cumbres, las áreas revertidas, Calidonia y Curundú. En una tercera etapa se contempla llegar a otras zonas de Panamá Este como Pacora y sectores cercanos.

Actualmente se trabaja en el colector principal del río Matasnillo, con una extensión de 8 kilómetros, 19 interconexiones y 19 pozos entre el sector de Los Libertadores y la Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía. El río nace y desemboca en la ciudad capital, y presenta una alta contaminación producto de los edificios y locales construidos en sus márgenes.

El sistema actual está completamente colapsado, por lo que será necesario ejecutar una segunda fase para conectar aquellas zonas que no fueron incluidas en esta primera intervención, donde se construyen pozos de hasta 16 metros de profundidad.

¿Cuál es la capacidad actual del sistema?

La planta de Juan Díaz puede tratar 5.5 metros cúbicos por segundo, es decir, 5,500 litros de agua por segundo, y actualmente opera a la mitad de su capacidad gracias a la construcción de un segundo módulo de tratamiento, lo que permite dar mantenimiento a la estructura inicial.

Además de la red construida por el proyecto, también somos responsables de la planta de tratamiento de Panamá Pacífico, del hospital Nicolás Solano y de ocho plantas adicionales que nos ha asignado el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), sumadas a los casos que nos transfieren desde la línea 311.

En total, el Idaan nos han asignado 1,200 kilómetros de redes en Panamá y San Miguelito, que han requerido distintos tipos de intervención. Actualmente se encuentran en construcción 260 kilómetros de redes y 85 kilómetros de colectoras en estos dos distritos.

En la Unidad Coordinadora del Proyecto laboran 76 personas, pero el programa de Saneamiento de Panamá genera más de 1,500 empleos directos e indirectos asociados a las obras en curso.

Frecuentemente nos preguntan cuándo terminará el proyecto, pero mientras la ciudad siga creciendo será necesario construir nuevas redes y dar mantenimiento a las existentes. La proyección es que para el año 2050, cerca de 2.5 millones de habitantes se beneficien de las obras ejecutadas y las que continúe desarrollando el Saneamiento de Panamá.

¿Se ha medido cuánto ha disminuido la contaminación de la bahía?

Tenemos una línea base, pero no hablamos en porcentaje porque varía según la zona. Sin embargo, después de 24 años, la calidad del agua ha mejorado significativamente, y se han reducido los olores molestos. Aun así, siguen vertiéndose aguas sin tratar y otros contaminantes, aunque los parámetros que medimos indican una mejora notable.

Cuando me preguntan si es seguro practicar deportes acuáticos en la bahía, respondo que depende del sitio. Puede haber vertimientos en zonas que aún no están conectadas al sistema, porque todavía no contamos con una red 100% hermética e integrada, pero hacia allá apuntamos.

¿Por qué incluir La Chorrera y Arraiján?

Siempre nos preguntan por qué se extendió el proyecto a esa zona si aún no ha concluido en Panamá y San Miguelito. La razón es sencilla: todas las aguas sin tratar que se generan allí también llegan a la bahía.

En esa segunda fase del proyecto, que abarca Panamá Oeste, el avance global es de 8%. Actualmente hay nueve proyectos en ejecución: ocho en Panamá Oeste y uno en la capital, correspondiente a las obras del río Matasnillo.

La inversión en Arraiján y La Chorrera supera los 500 millones de dólares. Debido a la topografía, se construyen dos plantas de tratamiento. La planta de Arraiján, con una inversión de 102 millones, registra un avance del 44% y está proyectada para entrar en operación en octubre de 2026. La segunda se ubicará en el sector de Caimito. El contrato ya fue adjudicado y se encuentra en proceso de aprobación por la Contraloría General.

Un componente esencial del programa de Saneamiento es el socioambiental y de seguridad, mediante el cual explicamos a las comunidades en qué consisten los trabajos, por qué se rompen calles y veredas para colocar tuberías. También visitamos escuelas para enseñar a los niños el uso adecuado del agua, porque mientras mejor se utilice, menos será la cantidad que debamos tratar.