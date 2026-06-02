Sarmiento Gutiérrez: Panamá se convirtió en el mercado más atractivo para Grupo Aval en Centroamérica

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

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El viernes 29 de mayo, el jerarca de Grupo Aval visitó La Prensa. Habló sobre las inversiones en Panamá, su crecimiento y la participación potencial en proyecto de infraestructura.

Quince años después de que Grupo Aval iniciara su expansión fuera de Colombia, Panamá se ha convertido en uno de los mercados más valiosos para el conglomerado financiero. La apuesta, que comenzó con un extenso recorrido por América Latina en busca de oportunidades de inversión, tiene hoy al país como una pieza central de su estrategia regional.

La visita de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez a Panamá se produjo apenas semanas después de la culminación de la integración de Multibank y BAC Panamá, una operación que consolidó bajo una misma plataforma dos de las inversiones más importantes realizadas por Grupo Aval en el país. La transacción fortaleció la presencia de la entidad en uno de los centros financieros más relevantes de América Latina.

Durante su estadía en Panamá, el presidente de la junta directiva de Grupo Aval conversó en exclusiva con La Prensa sobre los orígenes de la expansión internacional del conglomerado, el crecimiento de BAC en Centroamérica y las oportunidades que aún identifica en el mercado panameño.

Sarmiento está al frente del mayor conglomerado financiero de Colombia. Dentro del portafolio de compañías de Aval se encuentran Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, Corficolombiana, Porvenir y la billetera digital Dale! En Centroamérica, el grupo controla BAC, una franquicia bancaria con presencia regional que se ha convertido en uno de los activos más valiosos de la organización.

El grupo emplea a más de 100 mil personas. Al frente de uno de los mayores conglomerados financieros de América Latina, Sarmiento es una de las voces empresariales más influyentes de la región.

La importancia que ha adquirido Centroamérica dentro de esa estructura queda reflejada en una frase que utiliza para describir a BAC.

“BAC se ha vuelto para nosotros nuestra joya de la corona”, afirmó. “Es un banco que queremos muchísimo al interior del grupo y es un banco que nos interesa a muy, muy largo plazo, ojalá por generaciones”.

No es una afirmación menor. BAC fue una puerta de entrada de Grupo Aval a los mercados internacionales y hoy se ha convertido en el banco más grande de Centroamérica por activos. Panamá, asegura Sarmiento, ocupa un lugar cada vez más importante dentro de esa historia.

“En el último tiempo ha sido Panamá nuestro país más atractivo”, afirmó.

La declaración resume una estrategia que comenzó a tomar forma entre 2005 y 2009, cuando Grupo Aval decidió buscar oportunidades fuera de Colombia. Según recordó Sarmiento, durante esos años realizaron una revisión exhaustiva de los principales mercados latinoamericanos.

“Estudiamos con mucha atención Chile, Brasil y Perú”.

Brasil fue descartado por el tamaño de su economía; Chile porque ofrecía retornos relativamente bajos en ese momento; y Perú debido a la incertidumbre política que atravesaba. Fue entonces cuando la atención del grupo se dirigió a Centroamérica.

“Nos dimos cuenta de que si bien un solo país pudiera resultar pequeño para la expansión que queríamos hacer, Centroamérica en su conjunto era muy interesante”.

En ese momento, la suma de las economías de los seis países centroamericanos equivalía aproximadamente al 50% de la economía colombiana, mientras que la población representaba entre el 80% y el 90% de la de Colombia. El reto era encontrar una institución financiera que permitiera una entrada simultánea a toda la región.

“Existían tres grupos financieros que tenían esa característica: Cuscatlán, Banistmo y BAC”.

La oportunidad llegó cuando BAC salió a la venta. Grupo Aval terminó imponiéndose en una negociación que enfrentó una fuerte competencia internacional.

“Logramos tener la oferta ganadora con una competencia muy dura contra Scotiabank”.

Quince años después, el ejecutivo considera que la apuesta superó las expectativas. Cuando Aval adquirió BAC, la entidad contaba con aproximadamente 10 mil millones de dólares en activos. Hoy administra cerca de 47 mil millones de dólares.

“De ahí no ha sido sino, toco madera, buenas noticias”.

Además, aseguró que la escala alcanzada por la entidad la ha convertido en una pieza fundamental para la economía regional.

“El 55% del producto interno bruto conjunto de Centroamérica pasa por nuestros canales”.

Panamá ha sido una de las piezas más importantes dentro de ese crecimiento. A la adquisición original de BAC se sumaron posteriormente BBVA Panamá y, más recientemente, Multibank.

“En Panamá hemos adquirido en total tres bancos: el BAC inicialmente, lo que era el BBVA, y Multibank”.

“BBVA ya lo habíamos fusionado; ahora el junio 8 fusionamos a Multibank con el BAC”, explicó.

Con la integración de Multibank, el grupo espera alcanzar alrededor del 13% de participación en los activos del sistema bancario panameño.

“Vamos a quedar más o menos con un 13% de participación de mercado de los activos de los bancos panameños”, precisó.

La organización empleará entre 3,000 y 4,000 personas en el país y se consolidará como el segundo banco más grande de Panamá.

“Vamos a quedar brindando empleo entre 3 mil y 4 mil personas y con unas posiciones predominantes”.

La apuesta, sin embargo, no termina ahí.

Sarmiento considera que el sistema bancario panameño continuará consolidándose en los próximos años y aseguró que Grupo Aval seguirá atento a oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones.

“Yo sí tiendo a creer que el sector financiero panameño va a consolidarse más con el tiempo”. Y agregó: “Siempre estaremos dispuestos a oír maneras de crecimiento inorgánico”.

Más allá de la banca, Grupo Aval mantiene inversiones en transporte y distribución de gas, generación de energía, infraestructura y hotelería. En Centroamérica también explora oportunidades en concesiones viales y construcción de carreteras.

“Hemos estado buscando activamente en Centroamérica proyectos de infraestructura, más que todo en concesiones viales o simplemente en construcción de carreteras. Todavía no hemos empezado nada, pero estamos activamente buscando tratar de participar en eso también”.