Se dispara el tránsito por el Canal de Panamá sin reportar congestión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el primer semestre del año fiscal 2026, la vía interoceánica registró 6,288 tránsitos y movilizó 254 millones de toneladas, con picos superiores a 40 buques diarios y un aumento en la demanda de reservas y subastas.

El tránsito por el Canal de Panamá se ha disparado en las última semanas al punto que hay días en los que ha operado con el máximo de cruces permitidos, es decir, 40 tránsitos por día.

En el primer semestre del año fiscal 2026, la vía interoceánica registró 6,288 tránsitos y movilizó 254 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 5% en comparación con el mismo período del año fiscal anterior.

Estos resultados reflejan una tendencia al alza en la actividad del Canal, con picos superiores a 40 buques diarios en jornadas recientes.

“El Canal de Panamá, está abierto y en pleno funcionamiento”, afirmó el administrador de la Autoridad del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, como parte de una actualización al mercado que ofreció en un conversatorio a distancia organizado por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes del Bank of America Merrill Lynch.

Además, destacó que, a pesar de los retos geopolíticos y las fluctuaciones en el comercio internacional, principalmente por las disrupciones reportadas en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz, “el Canal de Panamá permanece abierto y confiable, especialmente con los niveles de agua en un nivel óptimo”.

La demanda ha sido tan alta que, en algunos días, el Canal ha operado con el máximo de cruces permitidos, alcanzando los 40 tránsitos por día.

“Los productos energéticos están adquiriendo un papel importante en los volúmenes que estamos manejando aquí en el Canal de Panamá”, añadió Vásquez Morales, haciendo referencia al crecimiento en el tránsito de gas licuado de petróleo.

El administrador destaco tambien que “hay un fuerte desempeño proveniente de los contenedores y del gas licuado de petróleo”. Los productos energéticos están adquiriendo un papel importante en los volúmenes que estamos manejando aquí en el Canal de Panamá”.

En cuanto a las reservas, Víctor Vial, vicepresidente de finanzas del Canal, explicó que los precios de las subastas también han experimentado un notable aumento, reflejando las condiciones temporales de mayor demanda, alcanzando cifras cercanas a $385,000 por un solo cupo, comparado con los $135,000 a $140,000 previos a los conflictos geopolíticos.

Detalló que el Canal de Panamá ofrece a la industria marítima diversos mecanismos del sistema de reservas para programar sus tránsitos con antelación, incluyendo la Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y el sistema 1a para buques de Gas Natural Licuado (GNL). Todos los buques necesitan contar con una reserva para transitar.

“Para aquellos que no reservan con anticipación el Canal ofrece opciones como las reservas de última hora y el mecanismo de subastas. En la actualidad se ofrecen a diario entre 3 y 5 cupos mediante el mecanismo de subastas”.

Otro aspecto que aclaró Vial es que debido a que la mayoría de los buques reserva su tránsito con antelación, no se genera una fila y se brinda mayor certeza a los usuarios.

Precisó que las subastas se realizan utilizando franjas horarias específicas ya incorporadas en el calendario del Canal, sin afectar a los buques con reservas confirmadas ni alterar el orden de tránsito establecido.

Acciones ante posibles sequías

La disponibilidad del agua en el Canal fue otro de los aspectos tratados en la llamada organizada por Bank of America. En ese sentido, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, indicó que ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño, se ha estado monitoreando la situación desde principios de año y se adoptaron medidas preventivas de ahorro de agua.

Además, explicó que gracias a lluvias inusuales en la estación seca, los lagos Gatún y Alhajuela, se mantienen en niveles máximos. El objetivo es conservar estos niveles para enfrentar un posible Niño fuerte hacia finales de año, garantizando así la continuidad del servicio.

“No prevemos nada significativo de aquí a diciembre, pero seguimos vigilando, y queremos mantener los lagos al nivel más alto posible para la próxima estación seca, a fin de poder prestar un servicio de gran calidad”, añadió la Ing. Espino de Marotta.