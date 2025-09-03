Se expanden las operaciones de carga aérea en Panamá, Copa Cargo suma nueva aeronave y agrega destinos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El transporte de carga aéreo en América Latina y el Caribe registró un crecimiento de 2.6% al cierre de junio, impulsado por el auge del comercio electrónico, mayor crecimiento del consumo y del intercambio comercial y las exportaciones en la región.

Según cifras de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) la capacidad operada en aeronaves cargueras hacia y desde la región se mantuvo prácticamente estable, con poco más de 880 millones de toneladas-kilómetro (–0,9% interanual).

El mercado panameño registró en junio un crecimiento de 12.6% en la cantidad de toneladas movilizadas en carga aérea.

Actualmente la terminal de carga de Tocumen cuenta con la operación de 17 aerolíneas especializadas, lo que la convierte en un nodo de gran relevancia para el transporte de mercancías de alto valor y rápida rotación, como artículos tecnológicos, farmacéuticos, perecederos y carga consolidada.

Entre enero y julio de 2025 se movilizaron 138,275 toneladas métricas de mercancías y correo, lo que representa un aumento del 16% o el equivalente a 18,749 toneladas métricas adicionales respecto al año anterior.

Más aeronaves y rutas

En medio de ese crecimiento, este miércoles la aerolínea Copa Airlines, específicamente su división de negocio Copa Cargo, anunció la expansión de sus operaciones al incorporar una nueva aeronave 737 carguera, que le permitirán sumar otras rutas para el transporte de mercancía en la región.

La incorporación de la segunda aeronave dedicada al transporte de carga, modelo 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), forma parte del plan de expansión logística regional.

La nueva aeronave, con matrícula HP 1990W, cuenta con una capacidad de 22 toneladas, lo que supone un incremento de carga del 15% respecto a su nivel anterior.

“Contar con dos aeronaves cargueras dedicadas nos permite consolidar una operación más robusta y confiable desde Panamá, lo que se traduce en mayor competitividad para el país como hub logístico integral. Este avance fortalece la capacidad de respuesta de Copa Airlines Cargo y proyecta a Panamá como un punto clave para el comercio internacional, al ofrecer soluciones logísticas que aportan eficiencia a las cadenas de suministro y generan oportunidades de crecimiento para la economía nacional”, expresó Jaime Álvarez, director senior de carga y courier de Copa Airlines.

Al sumar la nueva aeronave, la aerolínea anunció que proyecta transportar alrededor de 50,000 toneladas de carga anuales y además, incorporará nuevos destinos para el mercado de carga como Miami, Puerto España, Barbados, Guayaquil y San Pedro Sula, además de incrementar frecuencias en las rutas que ya sirven hacia Bogotá, a ciudad de México específicamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Cuba y Costa Rica.

La aerolínea ha incrementado en los últimos años el transporte de productos farmacéuticos, alimentos perecederos, bienes y productos agroindustriales y la carga aérea en general en su negocio especializado, además del transporte en bodega de aviones de pasajeros.