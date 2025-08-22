¿Se mudará o no el aeropuerto de Albrook? habla Aeronáutica Civil y la Presidencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mudar el Aeropuerto Marcos A. Gelabert ubicado en Albrook, en este momento, sería un fracaso.

Así lo alertó el director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, al ser consultado durante su intervención en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la que acudió para solicitar un crédito adicional para la ampliación del Aeropuerto de Bocas del Toro, Isla.

“Hacerlo el día de hoy [la mudanza] yo se lo puedo garantizar, que es un rotundo fracaso porque eso no va a llegar a nadie allá”, indicó sobre mudar la terminal a Panamá Pacífico.

Sin embargo, aclaró que en su debido momento se hará lo que proporcione mayor beneficio para el país.

“Si esas tierras tienen un mejor beneficio para el país y nosotros nos podemos reubicar de una manera ordenada al aeropuerto Panamá Pacífico y con la nueva vialidad y el metro y trenes y todo lo que quieran hacer, uno llega de su casa allá en 20 minutos y yo no creo que haya una afectación”, dijo al agregar que hacerlo en este momento cuando no existen esas facilidades sería un rotundo fracaso.

Además, indicó que los terrenos de la terminal de Albrook siempre han sido muy cotizados tanto para ampliar puertos como ahora para el proyecto del ferrocarril de Panamá a David.

Bárcenas expresó que dado el nuevo plan de la Secretaría del Ferrocarril que evalúa mudar en algún momento la terminal aéra, es importante hacerlo de forma coordinada, pues no es una tarea fácil mover a 200 concesionarios.

“Mudar el Aeropuerto Marcos A. Gelabert es muy fácil decirlo de boca, pero es mucho más complicado ejecutarlo. Primero porque usted tiene 200 concesiones de hangares en el aeropuerto, entonces usted tiene que hablar con 200 personas que tienen que ser ubicadas en sus hangares”, relató ante la consulta de los diputados.

Bárcenas precisó que todo esto está aún en fase de estudio por lo que la mudanza no se concretaría a corto plazo. “Así que yo siento que esto en el tiempo, a mediano y largo plazo, es una posibilidad real. Y esto no nació hoy, el aeropuerto de Albrook desde el día que se concibió en Albrook tiene la amenaza de que los puertos quieren la tierra, del mall que quiere la tierra, todo el mundo quiere la tierra, la verdad que las tierras son muy valiosas”, expresó.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, informa que el proyecto del tren Panamá–David–Frontera se encuentra actualmente en fase de estudios técnicos, ambientales y financieros y que, en esta etapa, no se han tomado decisiones sobre la reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook), ni sobre la ubicación final de las estaciones a lo largo del recorrido.

La claratoria surge luego de que el secretario del ferrocarril, Henry Faarup, adelantó en el foro Café con La Prensa, que se estaría diseñando colocar la gran estación del tren Panamá-David en los terrenos de la terminal aérea de Albrook.

Precisaron que cualquier alternativa en la ciudad capital será evaluada de manera integral y en estrecha coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Metro de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la participación de otras instituciones, gremios y actores relevantes.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril explicó a través de un comunicado difundido por la Presidencia de Panamá, que por tratarse de una mega obra de alrededor de 500 kilómetros, los estudios requieren un tiempo mayor del esperado.

“Pero con la garantía de que toda decisión será adoptada con responsabilidad, seriedad y transparencia, siguiendo estándares internacionales y buenas prácticas en planificación”, indicaron.

Precisó la Secretaría del Ferrocarril que dentro de este proceso, la firma norteamericana Aecom, encargada de liderar el plan maestro, tiene prevista la entrega de resultados de ingeniería y diseño para la primera fase de construcción del proyecto hasta Divisa, en octubre de 2025. Paralelamente, la Secretaría avanza con otros estudios especializados, entre ellos: