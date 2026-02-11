Se reanudan al 100% los trabajos del Cuarto Puente tras paro obrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los trabajos en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se reanudaron al 100% este 11 de febrero, luego de un paro que habían decretado el lunes los obreros.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó, a través de un comunicado, que las labores se regularizaron tras sostener conversaciones directas con los trabajadores, “escuchando sus inquietudes y aclarando las dudas planteadas”, y bajo la observancia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

“El CPCP reitera que cree firmemente en el diálogo como herramienta fundamental para la solución de diferencias y que su actuación se mantiene en estricto cumplimiento de la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto absoluto a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical”.

El lunes, un grupo de obreros vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) declaró un paro laboral. Según el sindicato, la medida respondió a la supuesta imposición, por parte de la empresa, de un descuento del 1% del salario para un denominado “sindicato amarillo”.