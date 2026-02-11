Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CUOTA SINDICAL

    Se reanudan al 100% los trabajos del Cuarto Puente tras paro obrero

    José González Pinilla
    Se reanudan al 100% los trabajos del Cuarto Puente tras paro obrero

    Los trabajos en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se reanudaron al 100% este 11 de febrero, luego de un paro que habían decretado el lunes los obreros.

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó, a través de un comunicado, que las labores se regularizaron tras sostener conversaciones directas con los trabajadores, “escuchando sus inquietudes y aclarando las dudas planteadas”, y bajo la observancia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

    “El CPCP reitera que cree firmemente en el diálogo como herramienta fundamental para la solución de diferencias y que su actuación se mantiene en estricto cumplimiento de la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto absoluto a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical”.

    El lunes, un grupo de obreros vinculados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) declaró un paro laboral. Según el sindicato, la medida respondió a la supuesta imposición, por parte de la empresa, de un descuento del 1% del salario para un denominado “sindicato amarillo”.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más