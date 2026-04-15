Nuevo ‘hackeo’ a comercio en Panamá afecta información de clientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ataques cibernéticos a comercios e instituciones estatales no cesan. En esta ocasión, la cadena de almacenes Titán confirmó que fue víctima de un acceso no autorizado a su base de datos.

En un comunicado, la administración de los almacenes informó que el incidente fue detectado el pasado 11 de abril de 2026.

Se informó que el hackeo comprometió la confidencialidad de cierta información, como nombre, cédula de identidad, correo electrónico y número de teléfono celular.

La empresa informó que procedió a tomar acciones de seguridad con la contratación de especialistas para realizar el análisis forense y tomar los correctivos, reforzando las medidas de seguridad tecnológica para mitigar cualquier impacto.

Recomendaciones de la empresa

“Dado que se ha visto comprometida su cédula de identidad, le sugerimos estar atento a cualquier solicitud de crédito, contrato o servicio que usted no haya autorizado.

Asimismo, le recomendamos mantenerse alerta ante comunicaciones sospechosas (phishing) y no compartir sus contraseñas con terceros.

Para cualquier consulta adicional relacionada con el tratamiento de sus datos personales o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, puede contactarnos a través del correo institucional: protecciondatos@titan.com.pa.

De igual forma, le informamos que puede dirigirse a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), autoridad competente en materia de protección de datos personales en la República de Panamá“.

En los últimos meses, se ha reportado el hackeo o intento de ingreso no autorizado a diferentes comercios e instituciones del Estado.

El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en su momento, han reportado incidentes de este tipo.