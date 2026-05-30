Apagón afectó a 169 mil clientes en Panamá; EOR lo atribuye a la pérdida de generación de la planta de la mina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un disparo en una de las líneas de transmisión y de la interconexión México-Guatemala sería la causante de la interrupción del fluído eléctrico a las 10:37 a.m. por 7 minutos. El Ente Operador Regional de Centroamérica atribuye la afectación a un disparo de una de las unidades de la Mina Cobre Panamá.

Este sábado 30 de mayo, en horas de la mañana clientes del servicio eléctrico de Naturgy y ENSA reportaron un apagón que duró aproximadamente 7 minutos.

La empresa Naturgy informó que se trató de un evento externo a su red que dejó sin el servicio a 95,000 clientes en algunos sectores de la ciudad de Panamá, Panamá Oeste y la provinciade Coclé.

“Informamos a nuestros clientes que, a las 10:37 a.m. del día de hoy, 30 de mayo, se registró un evento externo a nuestra red, producto del disparo de una línea de transmisión y de la interconexión México–Guatemala“, indicó la empresa de distribución y comercialización.

📢 Informamos a nuestros clientes que, a las 10:37 a.m. del día de hoy, 30 de mayo, se registró un evento externo a nuestra red, producto del disparo de una línea de transmisión y de la interconexión México–Guatemala.



Esta incidencia, ajena a nuestra responsabilidad, afectó… pic.twitter.com/MIl47cuEpl — Naturgy Panamá (@NaturgyPa) May 30, 2026

Por su parte, ENSA informó que la interrupción temporal del servicio afectó el suministro a 74,498 clientes en algunos sectores de la zona de concesión de esa distribuidora.

#ENSAinforma A las 10:37am se registró una incidencia a nivel transmisión ajena al servicio de distribución de ENSA que ocasionó una interrupción temporal del servicio a aproximadamente 74,498 clientes en algunos sectores de nuestra zona de concesión.



La afectación tuvo una… — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) May 30, 2026

En la página de la Secretaría Nacional de Energía se reportó una caída de la generación de electricidad pasadas las 10:30 a.m. lo que a su vez provocó un descenso en la demanda real enl servicio. En total se afectaron a unos 169,498 clientes 95,000 de Naturgy y 74,498 de ENSA.

Reporte en tiempo real de la situación del sector eléctrico por parte del Centro Nacional de Despacho.

La falla se había generado por el disparo de una unidad generadora privada que se encontraba en ese momento conectada al Sistema Nacional Interconectado suministrando el excedente de energía.

Se espera el reporte del Centro Nacional de Despacho con el informe detallado del evento.

Por su parte, un reporte del Ente Operador Regional de Centroamérica (EOR) indica que la falla se debió a la pérdida del aporte de corriente eléctrica de 282 megavatios de generación de la planta de la Mina Cobre Panamá.

“Se informa que este día 30 de mayo de 2026 a las 9:37 horas CST, se registró evento en cascada en el Sistema Eléctrico Regional (SER). A continuación, se detalla síntesis preliminar:

-Pérdida aproximadamente de 282 MW de generación en planta Cobre, área de control de Panamá.

-Disparo de la línea de interconexión a 400 kV México – Guatemala (Tapachula - Los Brillantes), por activación del Esquema de Control Suplementario de bajo voltaje en Tapachula, debido a que se alcanzó una inyección de potencia de 487 MW en el nodo de Los Brillantes. Previo al evento, la inyección de potencia en el área de control de Guatemala era de 226MW aprox".

Comunicado del Ente Operador Regional de Centroamérica

¿Qué dijo la mina?

Ante este comunicado de EOR, La Prensa, consultó a los voceros de Cobre Panamá, quienes indicaron que enviarán un pronunciamiento.

En tal sentido, Cobre Panamá contestó que se debió a un evento en las líneas de transmisión que conectan con la planta termoeléctrica:

“El 30 de mayo de 2026 se registró el evento en las líneas de transmisión que conectan la planta de generación de Cobre Panamá con el Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.

10:31 a.m. – Disparo de la Línea 230-44.

10:37 a.m. – Disparo de la Línea 230-43.

Planta termoeléctrica de la mina Cobre Panamá. Foto: Alexander Arosemena

“Con el evento de las 10:37 a.m. quedó desconectada la generación que Cobre Panamá estaba aportando al Sistema Interconectado Nacional, lo que activó los mecanismos de protección y coordinación del sistema eléctrico. Estos mecanismos operaron conforme a su diseño y propósito, permitiendo restablecer la estabilidad de la red y preservar la confiabilidad del sistema. Este tipo de eventos son gestionados mediante protocolos técnicos específicamente diseñados para mantener la seguridad operativa y la estabilidad del sistema eléctrico nacional”, indica la empresa minera.

Impacto en Centroamérica

Según la información preliminar del Ente Operador Regional (EOR), esta situación derivó en el disparo de la línea de interconexión a 400 kilovoltios entre México y Guatemala, en el tramo Tapachula-Los Brillantes, luego de que se activara el Esquema de Control Suplementario por bajo voltaje en Tapachula.

La activación ocurrió cuando la inyección de potencia en el nodo de Los Brillantes alcanzó los 487 megavatios, por encima de los 226 megavatios aproximados que se registraban previamente en el área de control de Guatemala.

El déficit de 487 megavatios provocó un desbalance entre carga y generación en el Sistema Eléctrico Regional (SER), llevando la frecuencia mínima a cerca de 59.03 Hz.

Ante este escenario, informaron que se activó la segunda etapa del Esquema de Desconexión Automático de Carga por Baja Frecuencia, lo que ocasionó la desconexión de 519 megavatios a nivel regional con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema y evitar un colapso total en alguna de las áreas de control.

Además, el EOR indicó que coordinó con los centros de control de la región las maniobras operativas para restablecer el balance del sistema. La línea México-Guatemala fue sincronizada a las 9:41 a.m. y, a las 9:55 a.m., la carga perdida había sido recuperada, quedando el SER en operación normal.