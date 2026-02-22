Sector acuícola apuesta por crecimiento ordenado y sostenible en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión Nacional de Acuicultura (CNA) llevó a cabo el viernes 20 de febrero su primera reunión del año en la sede de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), donde, junto al equipo técnico, legal y científico de la institución, abordó temas como incentivos, planes de desarrollo, exoneraciones y costos de proyectos, seguridad jurídica, dinamización de la inversión acuícola y metas para 2026.

Así lo detalló la ARAP en un comunicado, en el que precisa que la comisión está conformada por representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Banco Nacional de Panamá, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el Ministerio de Ambiente, la ARAP y representantes del sector acuícola del país.

Javier Visuetti, vicepresidente de la Asociación Panameña de Acuicultores, calificó el encuentro como “una oportunidad de oro”, al tratarse de la primera reunión formal de esta comisión.

Visuetti destacó que, tras las reuniones sostenidas el año pasado y en lo que va de 2026, uno de los puntos más relevantes abordados fue la presentación ante los comisionados de la reglamentación de la nueva Ley de Acuicultura, especialmente en lo relacionado con la regulación de los cánones de arrendamiento, las concesiones, definiciones técnicas e incentivos, con el objetivo de impulsar el crecimiento ordenado y sostenible de la actividad acuícola en el país.

Subrayó que el sector acuícola se consolida como uno de los más dinámicos en materia de exportaciones en el país, generando divisas frescas para Panamá y contribuyendo significativamente a la generación de empleo.

En tanto, el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, consideró que la reunión fue de gran importancia, ya que se discute un marco jurídico orientado a fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.