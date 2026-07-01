Sector asegurador proyecta crecer hasta 6% en 2026, con retos para ampliar cobertura y acelerar la digitalización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Expertos analizaron cómo la tecnología, los nuevos riesgos y la necesidad de incrementar la penetración de pólizas están redefiniendo el mercado asegurador panameño.

El sector asegurador panameño proyecta un crecimiento de entre 5.5% y 6% en 2026, impulsado por una mayor demanda de coberturas, el dinamismo de los seguros de salud, automóviles y vida, así como el avance de los canales digitales, reveló Luis Enrique Bandera, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, durante el foro Café con La Prensa: “Seguros: tecnología, confianza y protección ante nuevos desafíos”.

Bandera, junto a Jorge Olivardía, abogado y socio de Sucre Arias Reyes, y Juan Carlos Alain, gerente general de UniVivir Seguros, coincidió en que el reto del mercado será acelerar la digitalización, ampliar el acceso a las pólizas y adaptar la regulación a los nuevos modelos tecnológicos.

El regulador indicó que, al inicio del año, el sector acumulaba un aumento de 4.4%, pero prevé una aceleración en los próximos meses debido a la estacionalidad del negocio y al mayor dinamismo en ramos como salud, automóviles, vida colectivo y productos comercializados por canales digitales. “La gente, las personas, están demandando más productos de seguro”, afirmó.

El superintendente señaló que durante el primer trimestre de 2026, la industria de seguros en Panamá registró un aumento en sus principales indicadores frente al mismo período de 2025.

Las unidades aseguradas pasaron de 4.26 millones en el primer trimestre de 2025 a 4.49 millones en el mismo período de este año, un alza de 5.4%, mientras que las pólizas o contratos vigentes crecieron 6.8%, al subir de 2.29 millones a 2.44 millones.

Las primas suscritas acumuladas alcanzaron $537.34 millones, un incremento de 3.7% respecto a los $518.25 millones reportados un año antes.

No obstante, los siniestros pagados crecieron a un ritmo mayor que las primas: aumentaron 12.4%, al pasar de $205.85 millones a $231.59 millones. Esto elevó la siniestralidad de 63.7% a 78.6%, un incremento de 14.9 puntos porcentuales. En términos prácticos, por cada dólar recibido en primas, el sector pagó $0.79 en siniestros durante el primer trimestre de 2026, frente a $0.64 en igual período del año anterior.

Tendencias que marcarán a la industria

Bandera sostuvo que la inteligencia artificial puede mejorar la evaluación de riesgos, la prevención de fraudes, la gestión de siniestros y la personalización de pólizas, pero recalcó que no debe reemplazar el criterio humano.

“La toma de decisiones tiene que seguir siendo por parte de los seres humanos, no de la máquina”, señaló. A su juicio, el uso de datos permitirá dejar atrás los productos masivos y avanzar hacia coberturas más ajustadas a las necesidades de cada cliente, con procesos más eficientes y menores costos operativos.

Luis Enrique Bandera, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá. LP/Alexander Arosemena

El superintendente también alertó que la ciberseguridad debe ocupar un lugar central en la gestión de las empresas aseguradoras.

Añadió que las nuevas generaciones demandan seguros simples, rápidos y personalizados, que puedan contratar, administrar y reclamar desde el celular, con transparencia, confianza y un propósito claro.

Juan Carlos Alain, gerente general de UniVivir Seguros, afirmó que la transformación digital en la industria aseguradora debe tener como objetivo principal mejorar la experiencia de las personas, complementar la función de los corredores de seguros, dando herramientas que agilicen, automaticen y simplifiquen los procesos, pero no sustituir al ser humano.

“Esto es un negocio de personas, no es un negocio de robots”, sostuvo al advertir que la inteligencia artificial, la automatización y la analítica de datos deben complementar el trabajo humano y fortalecer la cercanía con clientes y corredores. “Lo más importante es no perder la confianza, tener la cercanía con nuestra gente y generar esa empatía”, añadió.

Juan Carlos Alain, gerente general de UniVivir Seguros. LP/Alexander Arosemena

Alain señaló que el uso de nuevas tecnologías permitirá agilizar procesos, anticipar riesgos y diseñar productos más ajustados a las necesidades actuales de los asegurados.

Explicó que la industria cuenta con grandes volúmenes de información que pueden emplearse para mejorar la suscripción de pólizas, detectar fraudes, predecir siniestros y responder con mayor rapidez ante eventos catastróficos. “Entre más información y data entra en estos aplicativos, en estos sistemas, el margen de error se va minimizando y obtenemos mejores resultados”, indicó.

El ejecutivo planteó que las compañías deben responder a un consumidor que busca procesos sencillos, atención inmediata y menos burocracia.

“El cliente quiere apretar un botón”, dijo, al referirse a la demanda de contrataciones más ágiles, respuestas disponibles las 24 horas y pagos rápidos en siniestros simples. Para Alain, el reto consiste en acelerar la innovación sin perder el propósito del seguro: “Las nuevas tendencias de tecnología representan una oportunidad histórica para construir un mercado asegurador más humano, más eficiente, que genere más confianza y protección ante nuevos desafíos”.

Jorge Olivardía, abogado y socio de Sucre Arias Reyes, advirtió que la regulación del mercado asegurador debe actualizarse para responder a una transformación tecnológica que ya cambió la forma en que las personas contratan y utilizan los seguros.

Aunque reconoció avances en supervisión, protección al consumidor y gobernanza, sostuvo que el marco vigente no anticipó la revolución digital, los productos a demanda ni los seguros paramétricos. “Estamos ante un cambio de paradigma”, resumió durante el conversatorio Café con La Prensa.

Jorge Olivardía, abogado y socio de Sucre Arias Reyes. LP/Alexander Arosemena

El abogado también señaló que Panamá mantiene una tarea pendiente para atraer empresas de tecnología aplicada a los seguros.

Citó cifras del informe Insurtech Journey 2026, según las cuales América Latina contaba con 536 insurtechs a enero de este año. Del total, el 38% se concentra en soluciones vinculadas a movilidad, mientras que el 27% desarrolla propuestas relacionadas con salud, prevención y bienestar, un giro que —explicó— amplía el papel tradicional del seguro hacia la reducción de riesgos.

El abogado destacó además que la tasa de desaparición de estas empresas en América Latina es de apenas 8%, un indicador que, a su juicio, refleja la madurez y el potencial de crecimiento del sector frente a otras iniciativas tecnológicas.

Brasil concentra el 38% del ecosistema regional, seguido por México con 18%, mientras Chile y Argentina también mantienen una participación relevante. En contraste, Centroamérica y el Caribe representan apenas el 4% de las insurtechs de la región.

“Panamá, lamentablemente, casi no está presente”, afirmó Olivardía, al advertir que el país no está aprovechando plenamente sus capacidades logísticas, de conectividad y comunicación para atraer este tipo de compañías.

Sostuvo que el reto no se limita a cambiar las normas, sino a crear condiciones regulatorias que permitan impulsar nuevos productos y modelos digitales, sin debilitar “la confianza del mercado”, que calificó como el pilar de la industria aseguradora.

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Recordó que Centroamérica y el Caribe concentran apenas el 4% del ecosistema Insurtech (empresas de seguros basadas en nuevas tecnologías) de América Latina y que Panamá tiene una presencia limitada, pese a sus ventajas logísticas y de conectividad.

Alertó sobre los riesgos del uso de inteligencia artificial en decisiones como la creación de productos, la tarificación y el pago de siniestros, y defendió la necesidad de contar con sistemas trazables y auditables. “La confianza del mercado siempre ha sido el pilar del mercado de seguros”, sostuvo.