Sector asegurador supera los $2,100 millones en primas suscritas en 2025

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las 22 aseguradoras que operan en Panamá registraron 2.41 millones de pólizas vigentes y un aumento de 7% en las primas, según la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

La industria de seguros en Panamá cerró 2025 con más de $2,105 millones en primas suscritas, de acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

En comparación con 2024, cuando las primas suscritas alcanzaron $1,965 millones, el sector asegurador registró en 2025 un incremento de 7%, al totalizar $2,105 millones, de acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, lo que refleja una mayor actividad del mercado y un incremento en la demanda de productos de seguros por parte de hogares y empresas.

Al 31 de diciembre de 2025, las 22 aseguradoras que operan en el mercado nacional reportaron 2.41 millones de pólizas o contratos vigentes, lo que refleja un aumento en la cobertura del seguro dentro de la actividad económica del país.

Según el regulador, en comparación con el cierre de 2024, el sector registró un crecimiento del 7.5% en pólizas vigentes y del 7% en primas suscritas, mientras que los siniestros pagados aumentaron 5.5%, evidenciando una mayor dinámica del mercado.

El superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Bandera, indicó que el desempeño del sector contribuye a la estabilidad del sistema financiero y al respaldo de la actividad productiva. Señaló además que los resultados reflejan el trabajo conjunto entre el regulador y las aseguradoras.

“Las cifras alcanzadas en 2025 reflejan una industria de seguros sólida y responsable, cuyo crecimiento contribuye a la estabilidad económica, respalda la actividad productiva y fortalece la confianza en el sistema financiero nacional”, señaló el superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Bandera.

Igualmente, destacó que la siniestralidad se ubicó en 50%, equivalente a la mitad de las primas suscritas. “Esto permite confirmar el rol del seguro como mecanismo de respaldo financiero para hogares y empresas”, destacó.

Bandera informó que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá cumple 70 años de funciones y se enfocarán en fortalecer la supervisión del mercado y promover buenas prácticas, con el objetivo de mantener la estabilidad del sector asegurador.

El superintendente resaltó que son optimistas sobre el año 2026 con una perspectiva de mayor crecimiento y masificación de los seguros a través de medios digitales que han permitido llegar a segmentos donde antes no tenían acceso.