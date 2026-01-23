Sector bananero en Bocas del Toro suma 1,600 contratos vigentes y 967 inscritos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La reactivación del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro ya se refleja en las cifras, aseguró la ministra de trabajo Jackeline Muñoz.

Actualmente, 1,600 contratos de trabajo se mantienen vigentes y otros 967 han sido inscritos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), de acuerdo con información oficial divulgada Muñoz.

Las cifras, según la titular de Trabajo, evidencian el “impacto del proceso de reactivación”.

Muñoz sostuvo que el repunte del sector bananero responde a un esfuerzo por garantizar “empleo digno y estabilidad laboral, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la justicia social y la protección de los trabajadores”.

La ministra realizó una gira de supervisión en fincas bananeras del distrito de Changuinola. La visita tuvo como objetivo verificar los avances del Programa de Vigilancia Médica Ocupacional, orientado a la prevención de riesgos laborales y la protección de la salud de los trabajadores del sector.

Durante la supervisión, brindaron atención médica ocupacional a 753 trabajadores.

El reinicio de la cosecha de bananos en Bocas del Toro se da como parte del proceso de reactivación iniciado luego de la firma del memorándum de entendimiento el 29 de agosto de 2025 entre la empresa Chiquita Panamá y el Gobierno panameño, acuerdo que permitió retomar de manera gradual las operaciones agrícolas y el empleo en la provincia.

Chiquita Brands había suspendido sus operaciones en Panamá entre mayo y julio de 2025, debido a la paralización de la actividad provocada por protestas y bloqueos de vías en Bocas del Toro, situación que dejó sin empleo a cerca de 6,000 trabajadores y golpeó de forma significativa la economía de la provincia.

Chiquita Panamá LLC retomó las exportaciones de banano durante enero, lo que permitirá completar la reactivación de hasta 5,000 empleos en la provincia.