Panamá, 23 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CHIQUITA

    Sector bananero en Bocas del Toro suma 1,600 contratos vigentes y 967 inscritos

    José González Pinilla
    Sector bananero en Bocas del Toro suma 1,600 contratos vigentes y 967 inscritos
    La empresa espera comenzar exportaciones en este primer trimestre.

    La reactivación del sector bananero en la provincia de Bocas del Toro ya se refleja en las cifras, aseguró la ministra de trabajo Jackeline Muñoz.

    Actualmente, 1,600 contratos de trabajo se mantienen vigentes y otros 967 han sido inscritos ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), de acuerdo con información oficial divulgada Muñoz.

    Las cifras, según la titular de Trabajo, evidencian el “impacto del proceso de reactivación”.

    Muñoz sostuvo que el repunte del sector bananero responde a un esfuerzo por garantizar “empleo digno y estabilidad laboral, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la justicia social y la protección de los trabajadores”.

    La ministra realizó una gira de supervisión en fincas bananeras del distrito de Changuinola. La visita tuvo como objetivo verificar los avances del Programa de Vigilancia Médica Ocupacional, orientado a la prevención de riesgos laborales y la protección de la salud de los trabajadores del sector.

    Durante la supervisión, brindaron atención médica ocupacional a 753 trabajadores.

    El reinicio de la cosecha de bananos en Bocas del Toro se da como parte del proceso de reactivación iniciado luego de la firma del memorándum de entendimiento el 29 de agosto de 2025 entre la empresa Chiquita Panamá y el Gobierno panameño, acuerdo que permitió retomar de manera gradual las operaciones agrícolas y el empleo en la provincia.

    Chiquita Brands había suspendido sus operaciones en Panamá entre mayo y julio de 2025, debido a la paralización de la actividad provocada por protestas y bloqueos de vías en Bocas del Toro, situación que dejó sin empleo a cerca de 6,000 trabajadores y golpeó de forma significativa la economía de la provincia.

    Chiquita Panamá LLC retomó las exportaciones de banano durante enero, lo que permitirá completar la reactivación de hasta 5,000 empleos en la provincia.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más