Sector de la construcción espera que la banca reactive la aprobación de créditos hipotecarios para dinamizar las ventas

El sector de la construcción espera que finalmente se pueda dinamizar la venta de viviendas nuevas bajo el financiamiento de del interéres preferencial vigente.

Los representantes de la Cámara Panameña de la Connstrucción (Capac), indican que tanto en 2024 como en la primera mitad del 2025, el sector experimentó un descenso y paralización de proyectos y obras.

Alejandro Ferrer Solís, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), sostuvo que la industria inmobiliaria ha enfrentado un ciclo de ventas deprimido debido a la incertidumbre en torno a la Ley de Intereses Preferenciales y la desaparición del Fondo Solidario de Vivienda que venció en junio de 2024.

“El atraso en realizar oportunamente las adecuaciones solicitadas por promotores e inversionistas a la Ley de Intereses Preferenciales produjo un importante desfase en el ciclo de venta de viviendas construidas y en el inicio de nuevos proyectos habitacionales”, señaló.

Ferrer destacó que, aunque la nueva legislación aprobada finalmente a inicios de septiembre, entrará en vigor en enero de 2026, el gremio confía en que la banca reactive cuanto antes el financiamiento hipotecario.

“Alentamos la participación de la banca hipotecaria nacional en la consecución de préstamos hipotecarios preferenciales, política que en el pasado reciente contribuyó en gran medida al desarrollo de importantes proyectos habitacionales”, subrayó.

Según datos de la Superintendencia de Bancos de Panampa, al cierre de julio de 2025, el saldo de la cartera hipotecaria residencial total era de $18,812 millones de dólares, de los cuales $9,452 millones corresponden a préstamos bajo el interés preferencial y $9,359.7 millones en saldo de créditos hipotecarios sin las tasas preferenciales.

El presidente de Capac agregó que es vital que el Gobierno cumpla con el pago oportuno de las compensaciones a las entidades bancarias que participan en este régimen para que el mercado recupere su dinamismo.

Sector de la construcción espera que la banca reactive la aprobación de créditos hipotecarios para dinamizar las ventas https://t.co/G9g87gg6Nh a través de @prensacom pic.twitter.com/lRpyV7i7lu — La Prensa Panamá (@prensacom) September 25, 2025

Inicia Capac Expo Hábitat

En medio del panorama retador para el sector de la construcción, este jueves 25 de septiembre quedó inaugurada la Capac Expo Hábitat 2025 en el Panama Convention Center que se realizará hasta el domingo 28 de septiembre.

El evento cuenta con la presencia de 130 empresas expositoras nacionales e internacionales que ofertarán más de 350 proyectos de vivienda en la capital, el interior y zonas de playa y montaña.

Además, se contará con la presencia de ocho entidades financieras que acompañarán el evento con aprobaciones hipotecarias en sitio y condiciones especiales durante los cuatro días de feria.

Los representantes de la Capac destacaron que la construcción y el sector inmobiliario representan cerca del 42% del PIB nacional, con un crecimiento acumulado post pandemia de 18%, equivalente a más de $41 mil millones. Además, impulsan anualmente unos $365 millones en créditos hipotecarios y generan aportes fiscales que superan los $47 mil millones en transferencias de bienes.

A esto se suman más de $200 mil millones en impuestos, sustentados en más de 24 mil empresas activas.

Paul Dávila, presidente de la comisión organizadora de la feria Capac Expo Hábitat 2025, resaltó el compromiso de los empresarios y bancos que decidieron participar pese a la incertidumbre.

“Celebramos la decisión de quienes asumieron el reto de participar, porque reconocemos en ustedes un nivel de compromiso extraordinario con la industria y su mercado, la perseverancia propia del empresario acostumbrado a superar obstáculos”, manifestó.

Este jueves 25 de septiembre quedó inaugurada la Capac Expo Hábitat 2025 en el Panama Convention Center que se realizará hasta el domingo 28 de septiembre. Paul Dávila, da detalles de la feria. https://t.co/G9g87gg6Nh a través de @prensacom pic.twitter.com/AJWkIdsdfX — La Prensa Panamá (@prensacom) September 25, 2025

Dávila enfatizó que, aunque el número de expositores no alcanza el de los mejores momentos de la industria, la calidad de los proyectos responde a la demanda del mercado.

“Aquí están los mejores, los verdaderos ganadores de este esfuerzo y las empresas desarrolladoras que han superado obstáculos y reservas para cumplir con expectativas razonables y optimistas”, afirmó.

En medio de las dificultades, los organizadores recalcaron que la feria busca enviar un mensaje de confianza y de apuesta por el futuro de la industria.

“Ante mayores problemas, más grandes deben ser las soluciones”, concluyó Dávila.