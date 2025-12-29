Sector hotelero sobrevive con 56.5% de ocupación y más de 4 mil habitaciones vacías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mientras países como República Dominicana y Costa Rica esperan cerrar el 2025 con una ocupación hotelera superior al 75%, e incluso destinos como Punta Cana superan el 80%, en Panamá el sector hotelero estima que el porcentaje rondaría el 56.5%.

De cumplirse esta proyección, significaría que más del 40% de los cuartos de hotel no contribuyeron a la rentabilidad del negocio hotelero, que tras la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19) intenta regresar a los niveles alcanzados en sus mejores años, hace más de una década.

Víctor Concepción, directivo de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), indicó que la ocupación cerrará este año un 2% por encima de los datos de 2024, lo que calificó como positivo, aunque reconoció que un nivel de 56.5% limita a los hoteles a realizar nuevas inversiones, así como a incrementar el número de colaboradores.

Cortesía

“Como solemos decir, este porcentaje nos permite mantener la cabeza fuera del agua, y no es lo óptimo, porque una ocupación de 56% solo les permite a los hoteles sobrevivir, cuando esta es una industria que aporta significativamente a la economía en materia de empleo y de impuestos”, destacó el directivo de Apatel.

Concepción explicó que los hoteles agremiados en Apatel representan más de 10 mil habitaciones, por lo que, con una ocupación estimada de 56.5% para este año, más de 4 mil cuartos habrían permanecido desocupados.

Antes de la pandemia, en el país había más de 20 mil habitaciones destinadas al hospedaje público. No obstante, actualmente no existe certeza sobre el número real, debido a que muchos establecimientos cerraron durante la crisis sanitaria y, a la fecha, no han retomado operaciones.

Imagen ilustrativa

De acuerdo con cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el flujo de visitantes durante los primeros nueve meses del año aumentó 5.7% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se registraron 2.03 millones de personas. En ese mismo lapso, los ingresos por turismo crecieron 9%, lo que representa $405.4 millones adicionales, para un total de al menos $4,916.7 millones.

El número de turistas, es decir, aquellos viajeros que permanecen más de 24 horas en el país, alcanzó los 1.71 millones, lo que representó un crecimiento de 10.1% frente a los 1.55 millones registrados en los primeros nueve meses de 2024.

La proyección del sector hotelero apunta a un movimiento de entre 2.2 millones y 2.3 millones de turistas para todo el 2025, lo que significaría un incremento de dos dígitos. Sin embargo, el directivo de Apatel señaló que este crecimiento no se está reflejando en la ocupación hotelera, debido al aumento de hospedajes ofrecidos a través de plataformas digitales.

Promoción constante

Para Apatel, es clave mantener una promoción continua de los atractivos turísticos del país, tomando en cuenta que República Dominicana invierte alrededor de 100 millones de dólares al año en promoción, mientras que Costa Rica destina cerca de 40 millones de dólares, además de contar con una trayectoria consolidada como destinos internacionales.

Foto: Alexander Arosemena

A través de Promtur, Panamá debe destinar por ley 20 millones de dólares a la promoción internacional, aunque para el próximo año todavía estos recursos no están garantizados en su totalidad.

Concepción calificó como positiva la estrategia que viene implementando el Fondo de Promoción Internacional y recomendó reforzar la campaña de turismo interno “Tripea lo tuyo”, que, en su opinión, ha dejado buenos resultados en el interior del país, especialmente para los hoteles de esas zonas que dependen en gran medida del turismo local.

El empresario también destacó la relevancia del segmento de congresos y convenciones para el turismo panameño, el cual ha permitido mantener los niveles de ocupación hotelera por encima de los registrados en años anteriores. No obstante, recomendó incrementar la promoción de Panamá como destino vacacional, donde los visitantes puedan acceder a diversas actividades como turismo de playa, ecoturismo, turismo acuático, cultura e historia, entre otras opciones.

“Siempre vamos a tener al turista individual: el que busca naturaleza, experiencias de sostenibilidad y ese toque más auténtico que tiene Panamá. Pero si queremos que esa demanda se traduzca en visitas repetidas y mejores recomendaciones, hay que trabajar en la infraestructura turística existente, de manera que los centros y puestos de visitantes a lo largo del país estén en condiciones reales para recibir turistas y ofrezcan una atención consistente”, acotó.

Concepción también se refirió a la atención que se les brinda a los visitantes. “Aquí hay un punto crítico que no se puede maquillar: el personal. Una de las quejas más frecuentes es el nivel de inglés en esos sitios. Y aunque algunos destinos son remotos, no todos lo son. Hay centros de visitantes muy bien montados, como el de Boquete, pero operan en horario de oficina, justo cuando el turista suele estar en movimiento. El reto es flexibilizar horarios y operación para que exista atención útil, con personal capacitado, en un esquema orientado a lo que el visitante realmente necesita”, enfatizó.

Para Apatel, el desarrollo de aeropuertos regionales como el de Río Hato representa una oportunidad para que el país impulse polos de desarrollo turístico, como ocurrió en Punta Cana, en República Dominicana, que hoy registra una ocupación superior al 88%, o en Guanacaste, en Costa Rica, que recibe vuelos directos desde Estados Unidos y Europa.

Cortesía

Entre los aspectos que el país debe mejorar, además de mantener e incrementar la promoción internacional, Concepción señaló la necesidad de contar con información actualizada sobre ocupación, origen de los visitantes, preferencias y otros datos que permitan tomar decisiones orientadas a atraer más viajeros.

En ese sentido, destacó la importancia de la herramienta CoStar de STR, costeada por la ATP y Promtur, mediante la cual los hoteles podrán compartir información sobre ocupación y gasto de los visitantes, lo que permitirá contar con una radiografía más actualizada y precisa del turismo panameño.

De cara a 2026, Apatel espera obtener mejores resultados que los registrados este año.

Concepción indicó que los datos preliminares del primer semestre del próximo año son alentadores, aunque reconoció que aún existen áreas por mejorar, como la calidad y certificación del servicio que ofrece Panamá, así como la necesidad de sostener y diversificar el alcance y los objetivos de las campañas de promoción.