Panamá, 09 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EMBARCACIONES

    Sector marítimo pone en marcha sistema de verificación inmediata con códigos QR

    José González Pinilla
    La medida cambia la forma en que las autoridades controlan y fiscalizan más de una docena de actividades.

    Un sistema digital que incorpora códigos QR únicos en todas las licencias de operación y permisos provisionales emitidos a empresas de servicios marítimos auxiliares fue puesto en marcha por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    De acuerdo a la institución, esta innovación permite ofrecer verificación documental en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

    La medida cambia la forma en que las autoridades controlan y fiscalizan más de una docena de actividades consideradas críticas para la economía del sector marítimo: desde abastecimiento de combustible e inspecciones, hasta manejo de desechos y servicios portuarios.

    Este “nos permite confirmar de inmediato la validez, vigencia y autenticidad de cada documento”, indicó la AMP.

    Con un simple escaneo, autoridades así como los usuarios pueden detectar posibles irregularidades, acelerar procesos y fortalecer “la confianza en las operaciones del sector”.

    “Este avance digital también reduce la posibilidad de falsificaciones, mejora la trazabilidad de los trámites y optimiza el flujo de información entre empresas, autoridades y puertos, aportando un nivel de seguridad documental comparable al de los sistemas de identificación internacional más avanzados”, señaló la AMP.

    José González Pinilla

    Editor

