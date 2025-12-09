Sector marítimo pone en marcha sistema de verificación inmediata con códigos QR

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un sistema digital que incorpora códigos QR únicos en todas las licencias de operación y permisos provisionales emitidos a empresas de servicios marítimos auxiliares fue puesto en marcha por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

De acuerdo a la institución, esta innovación permite ofrecer verificación documental en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

La medida cambia la forma en que las autoridades controlan y fiscalizan más de una docena de actividades consideradas críticas para la economía del sector marítimo: desde abastecimiento de combustible e inspecciones, hasta manejo de desechos y servicios portuarios.

Este “nos permite confirmar de inmediato la validez, vigencia y autenticidad de cada documento”, indicó la AMP.

Con un simple escaneo, autoridades así como los usuarios pueden detectar posibles irregularidades, acelerar procesos y fortalecer “la confianza en las operaciones del sector”.

“Este avance digital también reduce la posibilidad de falsificaciones, mejora la trazabilidad de los trámites y optimiza el flujo de información entre empresas, autoridades y puertos, aportando un nivel de seguridad documental comparable al de los sistemas de identificación internacional más avanzados”, señaló la AMP.