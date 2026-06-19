Sector pesquero se levanta de mesa de diálogo con el Gobierno

Los gremios argumentan que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario alteró la composición del foro de diálogo sin consulta previa.

El sector pesquero y acuícola nacional declaró este viernes una suspensión temporal de su participación en las reuniones y actividades de la Mesa Técnica Interinstitucional de Pesca y Acuicultura, de la cual se levantaron de manera inesperada.

El detonante del conflicto ocurrió durante la sesión oficial celebrada la mañana de este viernes, cuando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), en su rol de presidente de la mesa, anunció la incorporación inmediata de nuevos participantes.

Según denunciaron los gremios productivos, esta iniciativa, promovida originalmente por planteamientos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), fue ejecutada bajo una política de “hechos consumados”, sin informar, consultar ni someter la decisión a consideración de los miembros fundadores.

Mesa Técnica con el Sector pesquero y acuícola nacional. Foto Archivo. Mida

El sector productivo considera que la actuación del MIDA sienta un precedente peligroso que debilita el espíritu de colaboración que dio origen al foro.

Ruptura del diálogo y reclamos de transparencia

Ante lo que calificaron como una ausencia de explicaciones claras y oportunas por parte del Mida, las bases pesqueras solicitaron formalmente la suspensión de la sesión de este viernes y congelaron su representatividad hasta que la situación se rectifique.

Hasta el cierre de esta nota el Mida no había reaccionado al respecto.

A través del manifiesto público, los productores fijaron sus posturas y exigencias:

Falta de procedimiento: La representatividad en un espacio tan estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico no puede alterarse por decretos unilaterales.

Criterios de ampliación: Si existe interés real en sumar nuevos actores, el debate debe ser abierto, participativo y bajo criterios objetivos previamente definidos.

Liderazgo cuestionado: Corresponde al MIDA ejercer una presidencia que garantice la transparencia, el respeto institucional y la construcción de consensos verdaderos.

Mesa Técnica con el Sector pesquero y acuícola nacional. Foto Archivo. Mida

Solicitud de reunión al más alto nivel

El gremio destaca que la Mesa Técnica Interinstitucional nació como un compromiso directo del Órgano Ejecutivo con el fin de diseñar recomendaciones que fortalezcan la competitividad, la producción nacional, las exportaciones y el acceso a los mercados.

Por ello, consideran que la parálisis de este foro impacta de forma directa las proyecciones de una actividad económica clave para la generación de empleo en el país.

Finalmente, el sector pesquero solicitó con carácter de urgencia una convocatoria extraordinaria. El objetivo es sostener un encuentro cara a cara con los ministros, viceministros, administradores y directores de las instituciones públicas involucradas en el origen de la iniciativa, para evaluar la situación, definir el alcance exacto de la mesa y pactar un retorno seguro a las negociaciones bajo plenas garantías de respeto mutuo.