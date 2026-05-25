Sectores de la capital y Colón afectados por falla eléctrica; potabilizadora de Chilibre está fuera de operaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una falla eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional afectó el suministro de energía en varios sectores de la ciudad capital, incluyendo la planta potabilizadora de Chilibre, que está fuera de operaciones.

Las afectaciones alcanzaron sectores como El Cangrejo, Carrasquilla, la Vía España, San Miguelito, Juan Díaz, Chilibre, El Marañón, San Francisco y Río Abajo, entre otros. En otros lugares, se registraron fluctuaciones.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) confirmó que se registró una incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios que transmite energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital.

En un comunicado de la Presidencia de la República, se informa que personal especializado se trasladó al lugar para realizar las inspecciones correspondientes y llevar a cabo las labores para el restablecimiento del servicio eléctrico.

De igual forma, se resalta que las condiciones climatológicas adversas registradas en la zona afectada han retrasado parcialmente los trabajos de recuperación del sistema, debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que representan riesgos para las cuadrillas que permanecen laborando en campo.

La empresa distribuidora de energía Naturgy informó a los clientes que, producto de un evento externo registrado en el Sistema Interconectado Nacional, se registró una afectación en el suministro eléctrico en sectores de la ciudad de Panamá.

📢Informamos a nuestros clientes que, producto de un evento externo registrado en el Sistema Interconectado Nacional, se mantiene una afectación en el suministro eléctrico en sectores de Ciudad de Panamá.



Nos mantenemos en constante coordinación con el Centro Nacional de… https://t.co/Dk2VpX8e2U pic.twitter.com/SODV74hOhc — Naturgy Panamá (@NaturgyPa) May 25, 2026

Asimismo, la empresa Ensa reportó sobre el evento y que personal especializado realiza las verificaciones correspondientes.

Informamos a la ciudadanía que se ha registrado una incidencia en el sistema eléctrico que afecta sectores de Chilibre, Cáceres y la provincia de Colón. Nuestro personal técnico se mantiene realizando las verificaciones correspondientes para determinar las causas del evento. — ETESA (@Etesatransmite) May 25, 2026

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que, debido a la falla eléctrica, la planta de Chilibre está fuera de operaciones, lo que afecta el suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito.

📢 Planta potabilizadora de Chilibre fuera de operaciones por evento eléctrico externo. pic.twitter.com/AdyTxGplL5 — IDAAN (@IDAANinforma) May 25, 2026

El Metro de Panamá informó que las operaciones en las líneas 1 y 2 se paralizaron por espacio de unos 10 minutos, y posteriormente se restableció el servicio.

“Adicionalmente, las plantas potabilizadoras de Sabanitas y Gatún se encuentran fuera de operaciones por la misma incidencia”, reportó el Idaan.