Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Energía eléctrica

    Sectores de la capital y Colón afectados por falla eléctrica; potabilizadora de Chilibre está fuera de operaciones

    Henry Cárdenas P.
    Sectores de la capital y Colón afectados por falla eléctrica; potabilizadora de Chilibre está fuera de operaciones
    La interrupción del servicio se registro en horas de la tarde en varios puntos de la capital y Colón. Tomada de X

    Una falla eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional afectó el suministro de energía en varios sectores de la ciudad capital, incluyendo la planta potabilizadora de Chilibre, que está fuera de operaciones.

    Las afectaciones alcanzaron sectores como El Cangrejo, Carrasquilla, la Vía España, San Miguelito, Juan Díaz, Chilibre, El Marañón, San Francisco y Río Abajo, entre otros. En otros lugares, se registraron fluctuaciones.

    La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) confirmó que se registró una incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios que transmite energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital.

    En un comunicado de la Presidencia de la República, se informa que personal especializado se trasladó al lugar para realizar las inspecciones correspondientes y llevar a cabo las labores para el restablecimiento del servicio eléctrico.

    De igual forma, se resalta que las condiciones climatológicas adversas registradas en la zona afectada han retrasado parcialmente los trabajos de recuperación del sistema, debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que representan riesgos para las cuadrillas que permanecen laborando en campo.

    La empresa distribuidora de energía Naturgy informó a los clientes que, producto de un evento externo registrado en el Sistema Interconectado Nacional, se registró una afectación en el suministro eléctrico en sectores de la ciudad de Panamá.

    Asimismo, la empresa Ensa reportó sobre el evento y que personal especializado realiza las verificaciones correspondientes.

    Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que, debido a la falla eléctrica, la planta de Chilibre está fuera de operaciones, lo que afecta el suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito.

    El Metro de Panamá informó que las operaciones en las líneas 1 y 2 se paralizaron por espacio de unos 10 minutos, y posteriormente se restableció el servicio.

    “Adicionalmente, las plantas potabilizadoras de Sabanitas y Gatún se encuentran fuera de operaciones por la misma incidencia”, reportó el Idaan.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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