Panamá, 24 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    incidente marítimo

    Segundo buque con bandera panameña es atacado en el mar Negro; hay un egipcio fallecido

    Yasser Yánez García
    Segundo buque con bandera panameña es atacado en el mar Negro; hay un egipcio fallecido
    El buque VICTRESS. Tomado de VesselFinders

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que el buque VICTRESS, registrado bajo bandera panameña, fue alcanzado el 22 de junio durante un ataque con misiles y drones en el corredor marítimo especial del mar Negro, convirtiéndose en el segundo buque panameño atacado en menos de una semana.

    De acuerdo con la información preliminar divulgada, el incidente provocó la muerte de un miembro de la tripulación de nacionalidad egipcia. Los otros ocho tripulantes lograron abandonar la embarcación en una balsa salvavidas tras la propagación del incendio ocasionado por los drones y posteriormente fueron evacuados hacia el puerto de Vylkove, Ucrania.

    De acuerdo con el portal Vessel Finder, la embarcación se dirigía a Sulina, Rumanía, luego de haber pasado por el puerto de Kartal Anch, Turquía.

    La AMP destacó que este hecho ocurre apenas cuatro días después de otro ataque contra un buque de bandera panameña registrado el pasado 18 de junio en la misma región del mar Negro que dejó un fallecido.

    La institución aseguró que activó los protocolos correspondientes para recopilar información oficial sobre lo ocurrido y mantener comunicación con las partes involucradas y las autoridades competentes.

    Además, recomendaron a todos los buques de bandera panameña que tomen todas las medidas de seguridad necesarias y, de ser posible, eviten transitar por aguas ucranianas y rusas en el mar Negro y el mar de Azov.

    Esta ruta marítima está próxima a la zona de guerra entre Ucrania y Rusia.

    Yasser Yánez García

    Última Hora

    • 01:33 Panamá cae con dignidad ante una Croacia de alto nivel Leer más
    • 01:25 Fujimori logra la ventaja suficiente sobre Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú Leer más
    • 01:15 Polémica en México por patrimonio de exfiscal general: diez casas y dos Rolls Royce Leer más
    • 01:00 ¿Significa la Ley 526 el fin de la renta territorial en Panamá? Leer más
    • 00:08 Segundo buque con bandera panameña es atacado en el mar Negro; hay un egipcio fallecido Leer más
    • 23:40 Cristiano Ronaldo, Messi, Modric... Las estrellas del Mundial que desafían los límites de la longevidad, según la ciencia Leer más
    • 22:50  A Inglaterra se le atraganta Ghana con un empate sin goles Leer más
    • 22:47 Minsa avanza en la reglamentación de ley para reducir el desperdicio de alimentos Leer más
    • 22:46 Costa Rica pide a Panamá pasar ‘de las buenas intenciones a las acciones’ para resolver disputa comercial Leer más
    • 22:32 Panamá llama en la OEA a actuar frente al deterioro democrático en la región Leer más