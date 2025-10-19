Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el jueves 30 de octubre de 2025, informó la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, las urnas para el depósito de sobres se retirarán una semana antes, el miércoles 23 de octubre, por lo que los interesados deben asegurarse de participar antes de esa fecha.

Según la DGI, pueden participar panameños y extranjeros residentes legalmente en el país, utilizando facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

En cada sorteo se entregan premios a 25 ganadores, distribuidos de la siguiente manera:

5 ganadores de $10,000

10 ganadores de $5,000

10 ganadores de $1,000

Facturas válidas para participar

Solo se aceptan facturas originales emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI, ya sean electrónicas o equipos fiscales certificados. Las facturas deben estar a nombre del participante, con su número de cédula o pasaporte. Si la factura no incluye estos datos, pueden escribirse en el reverso.

Cada sobre debe contener un mínimo de cinco (5) facturas originales, aunque la DGI recomienda incluir facturas adicionales. No se aceptan vouchers bancarios (como los generados por pagos con tarjeta).

Cómo preparar el sobre

Dentro del sobre cerrado se deben incluir las facturas y escribir en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula o pasaporte

Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación

Dónde depositar los sobres

Los sobres deben colocarse en las urnas oficiales habilitadas por la DGI en las Administraciones Provinciales de Ingresos o en diversos centros comerciales del país.

En la Ciudad de Panamá hay 13 puntos habilitados, entre ellos:

Ministerio de Economía y Finanzas – Edificio OGAWA, Vía España y Calle 52E, Bella Vista.

Viceministerio de Finanzas – Avenida Perú y Calle 37, Bella Vista.

DGI Sede Central – Avenida Balboa y Calle 41 Este, P.H. Torre Mundial.

DGI Sede Vía España – Edificio Ogawa, planta baja, al lado del Teatro La Estación.

Albrook Mall (tres urnas): Magic Zone, Carrusel – Planta Baja y Canguro (cerca de Madison).

AltaPlaza Mall – Nivel 1, centro de información.

Atrio Mall – Costa del Este, frente a las escaleras eléctricas.

Balboa Boutiques – Calzada de Amador, primer piso.

Los Andes Mall – San Miguelito (dos urnas: food court y planta baja, puerta 2).

Mega Mall – 24 de Diciembre (dos urnas: frente al Súper 99 y entrada principal).

Soho City Center – Planta baja, junto al cajero de Banistmo.

Los Pueblos – Pasillo central, frente a McDonald’s.

Towncenter – Costa del Este, Torre Norte, Nivel M3, área de food court.

Marco legal

El Decreto Ejecutivo No. 26 del 2 de junio de 2025 autoriza la realización de la Lotería Fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta iniciativa busca fomentar la cultura tributaria y premiar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incentivando a los ciudadanos a solicitar facturas en sus compras.